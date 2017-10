“Me porté mal, pero no me arrepiento”: Manolo Muñoz

Gonzalo Alvarez del Villar

A los 35 años de edad, después de haber acumulado críticas por los desmanes realizados dentro y fuera de su vida artística, después de haber visitado en muchas ocasiones cárceles de varios estados y de “haber perdido el tiempo”, el ex rocanrolero Manolo Muñoz considera que el haber estado al borde de la muerte lo hizo recapacitar y asegura que a pesar de no arrepentirse de su pasado, las épocas de desobligación han quedado atrás

Manolo Muñoz, quien el pasado 26 de noviembre recibió un balazo en el tórax, después de una discusión con su esposa Loreli, asegura que después de ese momento “me di cuanta de muchas cosas que no había aprovechado y en mi lecho de enfermo era mucha la tristeza que sentía Pensaba en pocas cosas porque todos mis pensamientos eran borrosos No coordinaba bien, pero sentía una profunda pena por mí, por mi familia, por la humanidad Ahí donde nuevamente tomé conciencia Y gracias a Dios pude sobrevivir”



El cantante, quien se dio a conocer profesionalmente en 1957, en Guadalajara, siendo vocalista de los Gipson Boys y como locutor de radio piensa que el ascenso en su carrera fue difícil, muy difícil” Luego relata:“Desde los 13 años ya cantaba con un mariachi de Amado Curiel, pero por mi edad, pues me estaba cambiando la voz, ya no me daban chance Después estuve con los Gipson Boys, pero por un problemilla de nombre, me separé de ellos y empecé a recorrer la República No, no creo que yo haya sido menos que César Costa, Enrique Guzmán o Angélica María Lo que sucede es que a mí me falto tiempo para promoverme en el Distrito Federal, donde ellos tenían gran popularidad A ellos los conocían, a mí no”Fue hasta 1959, interpretando canciones de Paul Anka, cuando Muñoz inició su ascenso artístico, y con él, como lunar, vinieron los problemas, las críticas“Eso sucede con todos los que van alcanzando la fama Cierto es que en ocasiones yo falté a presentaciones, pero siempre fue por problemas de emergencia”—¿Siempre?—Bueno, casi siempre o bien porque tenía problemas personales—Se te ha tachado de irresponsable, que dejas colgados a los empresarios que te han contratado—No, eso no es cierto Siempre he tratado de ser profesional en un ciento por ciento—Entonces, ¿Por qué tantas críticas?—Las críticas a mí me valen gorro La verdad es que no puedes caerle bien a todo mundo No puedes controlar todo, no todo te puede salir bien, tiene que haber problemas, eso es normal Además yo ya he estado en tantos problemas; qué me voy a preocupar de lo que digan actualmente—¿Qué puedes decir de tus problemas con la policía?—Puros infundios, además eso ya pasó y mejor borrón y cuenta nueva Desde el accidente he tratado de ser otra persona, más profesional, más consciente de los actos que cometo—También se dice que correteas mucho a las mujeres—Eso es normal Me gustan las chicas, como a cualquiera Y en esta chamba tienes mayor oportunidad de conocer más gente—Pero tus relaciones con mujeres no han sido lo perfectas que podrían ser Es más, llegan al escándaloAcompañando las respuestas con ligeros estornudos contesta:“Eso sucedió en una etapa de mi vida por problemas personales que tenía Pero eso ya pasó y ni modo Son cosas que pasan en la vida y a pesar de que actué mal, lo sé, no me arrepiento Comprendo que todo eso sucedió en una época difícil para mí, pero he cambiado”Acerca de su supuesta afición a las drogas, Manolo dice:—La gente joven se ha dedicado a las drogas debido a la presión interna, a la angustia, a la falta de comunicación Eso lo hace salirse un poquito de todo lo que lo rodea Además, la televisión ha influido demasiado debido a que le hacen una promoción escandalosa a la mariguana Que la mariguana por acá que los estupefacientes por allá Con eso únicamente motivan a los chavos a que la prueben Eso, definitivamente, está mal, muy mal Claro que la he fumado, cómo no Pero no puedo hacerlo más, me causa vómitos, siento una reacción gacha, gacha Mi organismo la repele Además, no creo que la droga sea la solución para el mundoManolo Muñoz, asegura que ha estado en una etapa de total reencuentro con él mismo Y relata:“Ahora me siento más maduro profesionalmente Y mi meta inmediata es internacionalizarme Cierto es que he ido a Estados Unidos, pero únicamente a nivel latino Ahora lo quiero hacer a un mayor nivel Y creo tener la capacidad para lograrlo”Manolo Muñoz no tiene empresario El es quien se busca los trabajos “Y como me califico como un hombre de mucha suerte, las chambas viene a mí, en la mayoría de los casos, no las busco”Para Manolo, el mundo actual es de “egoísmo puro” Ahora en su opinión, la raza humana sólo ve para uno mismo “Ahora no se trata de ayudar al prójimo, sino de perjudicarlo Y a cuidar a como dé lugar un trabajo Creo que eso está mal, muy mal, pero conforme pasa el tiempo, esto va adentrándose más y más en la mentalidad de las personas y sería muy difícil que cambie”,Ahora, Manolo Muñoz Prefiere ya no usar como base de sus presentaciones el ritmo que lo dio a conocer: el rock and roll Y acerca de eso comenta:“Ya estoy bastante grandecito para cantar y bailar rock Como que no se vería bien que a mis años estuviera ahí de locote dando brincos y saltos Ahora prefiero cantar baladas románticas Claro que al rock no lo he olvidado Pero lo utilizo en menor escala que cuando me iniciaba A veces lo canto sólo para recordar épocas ya idas”Y para finalizar, Manolo Muñoz, quien dentro de unos días actuará en Estados Unidos, agrega:“Quizás he olvidado el rock debido a que tiene algo muy ligado a mí y que quiero olvidar, como lo fueron todos los errores cometidos en mi juventud Sí, he sido desobligado He perdido el tiempo, pero ahora me he dado cuenta de que la vida es bella y que bien vale la pena vivirla lo mejor que uno puede No, claro que no me arrepiento de mis actitudes pasadas, pero un nuevo camino se abre a mí Ya lo verán, triunfaré”