Sondeo de CNN declara a Clinton ganadora del debate; Trump desdeña resultado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hillary Clinton fue considerada la ganadora del debate de la noche del lunes por un 62% de votantes, mientras que solo el 27% dijo que Donald Trump fue el mejor, de acuerdo con una encuesta de CNN/ORC.

Los encuestados dijeron que Clinton expresó sus puntos de vista con mayor claridad que Trump y que tiene una mejor comprensión de los problemas por un margen de más de 2 a 1. La demócrata también fue vista como el líder más fuerte por un margen de 56% a 39%.

Por su parte, Donald Trump minimizó el resultado de este sondeo y en su cuenta de Twitter escribió que resultó ganador en todas las encuestas, menos en esa de CNN.

I won every poll from last nights Presidential Debate – except for the little watched @CNN poll.





— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de septiembre de 2016