PRD da marcha atrás en su intención de limitar alcances de la Comisión Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que Proceso.com.mx exhibió el acuerdo del PRI –al que se sumó el PRD– para reducir los alcances de la Comisión Ayotzinapa a sólo dar seguimiento a la “atención a víctimas”, así como eliminar el seguimiento de las indagaciones de grupos internacionales, Francisco Martínez Nery, coordinador perredista y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), confió a este medio que buscaría ampliar nuevamente los alcances de dicha instancia. Y lo logró.

A dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, Proceso dio a conocer la noche del lunes 26 el acuerdo de la Jucopo firmado el 20 de septiembre, en el que se “modifica la denominación y el objeto de la comisión”. En el punto dos del acuerdo firmado por PRI y PRD, se estableció:

“El nuevo objeto de la comisión antes mencionada será dar seguimiento a las acciones del Estado mexicano, particularmente aquellas referentes al cumplimiento de acuerdos y esquemas de atención a víctimas, en relación con los hechos ocurridos en Iguala, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa ‘Raúl Isidro Burgos’”, se indica en la Gaceta publicada el martes 20.





El hecho fue dado a conocer por la diputada de Morena, Araceli Damián, quien alertó sobre la posibilidad de “sepultar” cualquier iniciativa de indagación. En tanto que el coordinador del PRD, Martínez Nery, habló con la reportera para aclarar que discutiría el tema con el PRI y se trataría de ampliar de nuevo el objeto de la Comisión Ayotzinapa.

Cerca de las 3 de la tarde, como estaba programado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el presidente de la Mesa Directiva, el panista Javier Bolaños, dio paso a la agenda política para que, en dos rondas, los siete partidos políticos fijaran su posición a dos años de la trágica desaparición forzada de los 43 estudiantes.

La diputada del PRD, Cristina Gaytán y quien logró este año que los familiares de Julio César Mondragón, el estudiante de Ayotzinapa que desapareció la noche del 26 de septiembre y fue encontrado desollado la mañana del 27, fueran recibidos por la Comisión Ayotzinapa, se fue con todo en contra de la legisladora Araceli Damián, de Morena, por haber revelado la pretensión de dar carpetazo a las indagaciones.

Gaytán acusó de protagonismo a Damián, de haber revelado la modificación del “objeto” de la comisión, “aun sabiendo que el acuerdo publicado en la Gaceta no correspondía al cien por ciento con lo que se había consensuado”. Incluso la llamó a debatir el tema, y de paso se fue contra el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Luego, la perredista calificó de “error” lo publicado en la Gaceta, donde se eliminaba cualquier acto de investigaciones sobre los hechos por parte de los diputados de la Comisión Ayotzinapa.

“El nuevo objeto de la comisión será dar seguimiento a las acciones del Estado mexicano, particularmente referentes al cumplimiento de acuerdos y esquemas de atención a víctimas, así como el seguimiento a las recomendaciones, y hay que enfatizar en esto de manera muy amplia, de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ‘Raúl Isidro Burgos’. Así, compañera, diputada, compañeros, abonamos más a la verdad y justicia por los 43 desaparecidos y en pro de las familias que día a día siguen teniendo desaparecidos a lo largo de todo nuestro país”, justificó la perredista Cristina Gaytán.

La perredista empezó de esa forma con sus reclamos hacia la diputada Araceli Damián. En un principio no la llamó por su nombre, pero se refirió a ciertos diputados como “seres viles que hacen uso político del dolor y la desgracia de las familias de las víctimas… para satisfacer sus necesidades protagónicas”.

Después, directamente acusó: “Los distraeré por dos minutos de este tema, para referirme a mi compañera diputada Araceli Damián, a quien invito a debatir en esta tribuna.

“Lo hago porque no dejaré pasar por mí o por mi partido, sino por las víctimas, uno más de sus acostumbrados montajes histriónicos. Porque en revancha por no obtener la presidencia de la comisión, ha puesto en riesgo la confianza que algunos hemos logrado construir con base en el trabajo, muchas horas de estudio y trabajo, constancia y, sobre todo, cercanía con las víctimas”.

También aclaró a Damián que si su grupo (Morena) no recibió la presidencia, fue porque existe el acuerdo de que nadie ligado con el caso de los 43 desaparecidos puede estar en dicha posición: “Le recuerdo que (Andrés Manuel) López Obrador tuvo una cercana relación con (el exalcalde preso de Iguala) José Luis Abarca. Ese es el motivo por el que Morena no podía presidir esta comisión”.

Lo cierto es que Morena nunca ha pedido la presidencia de dicha comisión y menos la legisladora Araceli Damián, ya que su condición de integrante suplente la hacen inelegible para tal cargo.

La perredista no paró en sus señalamientos contra la legisladora de Morena y la acusó de ser una persona “fría y calculadora”: “Aun así, sabiendo que el acuerdo publicado en la Gaceta no correspondía al cien por ciento con lo que se había consensado y firmado por la Jucopo, como ya se ha aclarado, esperó fría, calculadora e irresponsablemente el 26 de septiembre para denunciar una infamia.

“¡Claro! correr la denuncia a un medio de comunicación le garantizaba cinco minutos o dos días de gloria ante esta incongruencia, diputada. ¿Ahora sí preocupados por Ayotzinapa? Ya ante el error de la publicación se hacen las precisiones y correcciones al texto, para fortalecer el trabajo y objeto de la comisión y dar todas las garantías para que desde esta cámara abonemos a una comisión fuerte, que influya para lograr la verdad y nos lleve a obtener justicia”.

La perredista también reclamó a la diputada de Morena el “informe alterno” que Damián presentó al segundo que dio a conocer de manera oficial la Comisión de Ayotzinapa, y donde no se hacen señalamientos o cuestionamiento alguno a los trabajos de las autoridades mexicanas, sino únicamente una cronología de encuentros solicitados a funcionarios y exfuncionarios.

Y cerró así: “No se manipulará la información anteponiendo el afán de agradar a su grupo parlamentario por encima del dolor de las víctimas, porque no es a usted, compañera diputada, que las víctimas de estos hechos le llaman para saber qué es lo que sucedió”.

La retahíla de señalamientos y acusaciones no doblegó a la legisladora de Morena quien, serena, reviró: “Lo que acabamos de vivir es una muestra de cómo trabaja ese partido político. Estamos en un momento en donde la exigencia es que el Estado mexicano aclare los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014”.

Y cerró así: “Por supuesto que nos duele Ayotzinapa y Morena hace un trabajo íntegro, no como los que firman el Pacto por México y que en un momento tan delicado salgan con declaraciones personales, en lugar de señalar los faltantes, toda la obstrucción a la verdad que el gobierno federal y los partidos políticos corifeos de este gobierno están manipulando la investigación de una manera lamentable… no venimos a decir que si salimos o no en los medios. Eso no nos importa, nos importa saber dónde están esos 43, es la única manera en que los padres van a encontrar paz y que la sociedad mexicana se va a reconciliar con este Estado corrupto y asesino”.

Araceli Damián se refirió a los partidos que firmaron el Pacto por México, precisamente los que firmaron el acuerdo del 20 de septiembre pasado, en donde se limitaba el trabajo de la comisión: PRI, PAN y PRD.

Finalmente, el albazo dado a conocer por la diputada y expuesto en medios de comunicación como Proceso, obligó a dar marcha atrás a la pretendida intención de que la Cámara de Diputados abdique de su obligación de “dar seguimiento a las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

El presidente de la Jucopo y coordinador del PRD, Francisco Martínez Nery, dijo que ahora la comisión mantiene su vigencia y amplía su objeto de trabajo, “al buscar dar seguimiento no sólo a los resultados del GIEI, sino a las acciones del Estado mexicano relacionadas con los sucesos”.

También aclaró que el nuevo presidente de la comisión será el diputado del PVEM, Cándido Ochoa Rojas, quien antes fungía como suplente de dicho partido; ahora esa posición del Verde la ocupará el guerrerense Arturo Álvarez Angli y quien durante su paso como diputado local de Guerrero evitó juzgar al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, ante la denuncia de haber ordenado asesinar a dos perredistas de esa entidad.