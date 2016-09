Modelo difunde video de presunto acoso de regidor de Monclova

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Zoraida Lluvicela Aguilar Castillo, una joven fisicoculturista, grabó un vídeo que muestra al regidor de Deportes de Monclova, Coahuila, Oscar Castañeda, a quien acusa de acosarla, entrando a su casa por la fuerza en un presunto arranque de celos.

El video fue difundido por el diputado federal panista César Flores Sosa en sus cuentas de redes sociales y se volvió viral.







En entrevista con Vanguardia, la también modelo acusó a Castañeda de acosarla, perseguirla y amenazarla por negarse a ser su novia.

“Me asfixia, me acosa, no me deja en paz, me sigue a todos lados y amenaza a todos mis amigos, además me ofrece dinero de 10 mil a 15 mil pesos para comer con él”, denunció Lluvicela.

También relató que conoció al edil en un gimnasio y pensó que era un buen hombre porque a diario le enviaba rosas y la invitaba a salir.

Con el tiempo la invitó a trabajar en el Ayuntamiento de Monclova como asistente y también le dio trabajo a una amiga suya como secretaria de la oficina de Deportes.

Sin embargo, refirió que en la convivencia diaria el regidor comenzó a acosarla al grado de que ya no podía salir a divertirse en las noches porque el funcionario aparecía con policías municipales para sacarla de los centros nocturnos donde además amenazaba a los amigos de la joven.

Según LLuvicela, pese a que dejó de asistir a la Presidencia Municipal desde hace meses y presentó su renuncia, sigue recibiendo su sueldo como asistente porque el regidor se niega a dejarla ir.

“Yo le pido que me deje en paz porque me sigue en las patrullas y eso lo sabe muy bien el director de Seguridad Pública Victorino Reséndiz con quien ya lo he denunciado”, acusó.

A diario, añadió, recibe decenas de llamadas y mensajes de números desconocidos para hostigarla y aunque los bloquea Castañeda encuentra la manera de contactarla.

La joven comentó que debido a que no ha encontrado apoyo en las autoridades municipales y teme por su seguridad y la de su familia decidió hacer pública su denuncia.