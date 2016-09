AMLO omitió dos departamentos en 3de3: WSJ; “es por juicio testamentario”, responde Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador “se presenta como una figura honesta en la lucha contra una mafia política corrupta”, pero no incluyó dos departamentos de su propiedad en la declaración de bienes (3de3) que presentó en agosto pasado, reveló el diario estadunidense The Wall Street Journal (WSJ) en una nota publicada este miércoles.

En respuesta, el vocero de Morena, César Yáñez, subrayó que efectivamente el político compró los dos apartamentos, pero los donó a sus dos hijos mayores. El problema –apuntó– es que hay un juicio testamentario y por eso su nombre sigue apareciendo en el Registro Público de la Propiedad.

“Yo creo que no hay nota, no le busquen, (López Obrador) es el hombre más transparente, es el hombre más auscultado, es el hombre al que le han querido colgar todos los santos, todos los daños”, puntualizó Yáñez en entrevista con Radio Fórmula.

“No hay nada que ocultar y es juicio testamentario”, resaltó el vocero de Morena, luego de explicar que el papeleo se ha retrasado debido a que la primera esposa de López Obrador, la madre de sus hijos mayores, no dejó testamento cuando falleció en 2003.





Con el título: “López Obrador omitió activos en su declaración”, el diario estadunidense destacó en su nota que el líder de izquierda, “uno de los principales aspirantes a la presidencia de México en 2018”, se sumó recientemente “a un número creciente de políticos mexicanos que presentan una declaración completa de sus bienes, una consecuencia de la presión pública generada por una serie de escándalos de conflicto de intereses que han marcado a la administración del presidente Enrique Peña Nieto”.

Añadió: “La presentación de López Obrador fue el equivalente de una declaración de la pobreza: dijo que no tenía una cuenta corriente o tarjeta de crédito, y que ganaba solamente US$32.000 al año como jefe de su propio partido político, el Movimiento Regeneración Nacional, o Morena. También afirmó que no tenía otras propiedades o automóviles”.

Pero de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad, sostuvo, el excandidato presidencial omitió dos apartamentos en la Ciudad de México adquiridos mientras fue jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Los documentos vistos por The Wall Street Journal “muestran que López Obrador compró los dos apartamentos adyacentes de 76 metros cuadrados cada uno en el vecindario de Coyoacán en 2002, y por los que pagó alrededor de US$109.000 en 2002”, reveló el rotativo.

El texto cita a Max Kaiser, experto en la lucha contra la corrupción del Instituto Mexicano por la Competitividad, quien afirmó que “es una ofensa a la transparencia y la honestidad. Tenía la obligación de declarar los apartamentos en su declaración (…) La gente espera que sea coherente con su retórica”.

El vocero de Morena, César Yáñez, lamentó lo publicado por WSJ, y dijo que explicó a detalle al corresponsal del diario estadunidense que el tabasqueño tenía 50% de derecho a una herencia, la heredó y posteriormente cedió los derechos, lo cual forma parte de un juicio, no sólo de ese departamento, sino de otras propiedades que quedaron para sus hijos.

“Le expliqué, me dijo: ‘es que no aparecen en el Registro Público de la Propiedad y para mí lo que cuenta es que aparecen en el Registro Público, y a mí los abogados me dicen’. Le dije: allá lo que te digan los abogados, pero la verdad, no hay nada que ocultar y es juicio testamentario”.

Yáñez insistió que hay un juicio testamentario, y el hijo de Andrés Manuel tendrá que seguir el juicio y en algún momento tendrá que aparecer la escritura a nombre de su hijo y no de López Obrador, pero de que hay una sesión de derechos desde hace años, la hay, sostuvo.

Lo que quieren, remató, es hacer escándalo en donde no lo hay, o se tiene el propósito en el esquema de difamación y de escándalos.

El expresidente Felipe Calderón aprovechó la publicación del diario estadunidense para escribir en su cuenta de Twitter un mensaje, pero sin aludir directamente al tabasqueño.

De acuerdo con el panista, quien hereda casas, ranchos o departamentos a familiares no deja de ser propietario, en referencia a la declaración 3de3 que el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó el pasado 10 de agosto.

“No se puede decir que por pasar el uso de un inmueble a un familiar ya no se es propietario, así sea un departamento, casa o rancho”, dice el texto.