Normalistas retienen a jefe policiaco de Chilchota; exigen liberación de 49 estudiantes (Audio)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director de la Policía de Chilchota, Michoacán, Alfredo Lucio Ríos Chávez, presuntamente fue privado de la libertad por un grupo de normalistas, quienes demandan la liberación de 49 estudiantes detenidos el martes por la quema de vehículos y bloqueos carreteros en la zona de Cerapan.

En un audio difundido por el portal de noticias MiMorelia.com, se escucha supuestamente a Ríos Chávez, quien pide ayuda para no ser quemado vivo por los estudiantes.

“Me están golpeando y ahoracando. Solicito que por favor suelten a los muchachos (normalistas detenidos), que los traigan a Cherapan. Me van a quemar vivo aquí en Carapan, ya me tienen hincado aquí en la plaza y tienen la gasolina lista. ¡Auxilio por favor me están golpeando!”, dice la presunta voz del director policiaco.

De acuerdo con el portal de noticias, luego de que se difundiera el audio, fuentes allegadas al gobierno del estado confirmaron que el también teniente coronel del Ejército Mexicano fue obligado a grabar el material y añadieron que se tiene información de que él está bien, es decir, no ha sido golpeado.

Además, los contactos subrayaron que los representantes de la Secretaría de Gobierno ya dialogan con los inconformes a fin de hallar una solución y liberar al jefe policiaco.