Niega militancia exfuncionario de Javier Duarte suspendido por el PRI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Juan Carlos Rodríguez, funcionario menor en el gabinete del gobierno de Veracruz a quien la Comisión de Justicia Partidista del PRI le suspendió sus derechos como militante, negó haber pertenecido alguna vez a ese instituto político.

En entrevista con Radio Fórmula en el noticiario de Ciro Gómez Leyva, aseguró que no ha militado en ningún partido político, por lo que rechazó tajantemente haber estado en el padrón del PRI.

“Nunca he manifestado mi voluntad ni mi deseo de militar ni afiliarme a ningún partido político. Soy un ciudadano que ha ejercido libremente su profesión de abogado”, reviró en dicho noticiero.

Juan Carlos Rodríguez amagó con presentar una demanda por daño moral contra el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.





“No he militado en el PRI nunca en mi vida. No he pagado una cuota, no tengo una credencial. Nunca he firmado ningún formulario o carátula de adhesión al Partido Revolucionario Institucional, ni del PAN, ni del PRD, ni de Morena, ni del Partido Alianza Social, de ningún partido político”, expuso.

Otro de los suspendidos es Israel Ramos, notario público de profesión e hijo de Raúl Ramos Vicarte, exalcalde de Boca del Río y actual director del Registro Público de la Propiedad (RPP) y a quien –según versiones de los priistas– el gobernador Duarte de Ochoa, Gabriel Deantes y Arturo Bermúdez habrían utilizado para “esconder sus propiedades” de la investigación en curso que les sigue la Procuraduría General de la República (PGR).

Gabriel Deantes Ramos, también suspendido en su militancia priista, ha sido subsecretario de Finanzas, secretario del Trabajo y Previsión Social y durante el sexenio de Duarte adqurió diversas residencias en el fraccionamiento residencial de lujo Las Ánimas y Monte Magno, una de ellas, presumida entre los priistas por tener campo de futbol y 11 baños.

Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública (SSP) a quien el PRI le retiró sus derechos como militante, posee la cadena de hoteles Artisan, con presencia en la Riviera Maya y en el balneario Chachalacas en Veracruz; además de residencias en Texas valuadas en 2.4 millones de dólares.

En cuanto a Juan Carlos Rodríguez, éste aseguró que Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, está equivocado en sus recientes veredictos.