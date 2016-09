Si hay recorte se cancela vía al Nuevo Aeropuerto, advierte Mancera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En otra de sus declaraciones para defender el presupuesto de la capital del país y presionar al gobierno federal, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera advirtió que el recorte en el Paquete Presupuestal 2017 implicaría la cancelación de una vialidad para llegar al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

En entrevista, luego de participar en la Conferencia Internacional “El Estado del arte del salario mínimo”, dijo que de concretarse el recorte se afectarían proyectos de largo alcance.

“Se estaban analizando, por ejemplo, ampliaciones del segundo piso (del Viaducto) hacia lo que puede ser el proyecto del (Nuevo) Aeropuerto de la Ciudad de México. Pues eso lo descartamos totalmente”, aseguró.

También resultarían afectadas, agregó, “otras entradas” relacionadas con “coparticipación” con el gobierno federal, aunque no abundó en ellas.





Mancera Espinosa comentó que el “plan B” de su administración en caso de que el gobierno federal mantenga su intención de cancelar los cuatro mil millones del Fondo de Capitalidad, así como el recorte a otras participaciones federales por otros cuatro mil, es la reducción al gasto de la ciudad.

Por lo pronto, adelantó que tiene prevista una reunión con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, esta misma semana para plantearle sus argumentos en defensa del presupuesto de la ciudad.

Además, dijo que asistirá, junto con gobernadores del PRD a la Cámara de Diputados para defender los recursos de la capital.

En declaraciones anteriores, el exprocurador capitalino advirtió que el recorte planteado de 10% al Seguro Popular afectará al programa social Médico en tu Casa, uno de los que más ha promovido su gobierno a escala nacional e internacional.

Respecto al Fondo de Capitalidad, previó que afectará proyectos de compra de patrullas policiacas y camiones de basura, obras de infraestructura tales como del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la ampliación del Metrobús.

Tales advertencias de Mancera se sumaron al reproche que hizo el pasado 9 de septiembre al titular de Hacienda, José Antonio Meade, cuando dijo:

“No lo entiendo por qué en la fotografía de la entrega del presupuesto está riendo el secretario de Hacienda. A mí no me da risa, la verdad. Me preocupa y me preocupa mucho este presupuesto”.