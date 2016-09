“No calumnien”, pide AMLO a The Wall Street Journal (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, calificó como una “calumnia” la información revelada por el diario The Wall Street Journal (WSJ) sobre la supuesta omisión de dos propiedades en su declaración 3de3, y señaló que analiza demandar al rotativo, siempre y cuando eso no le quite tiempo en su proceso “para transformar el país”.

Con el título: “López Obrador omitió activos en su declaración”, el diario estadunidense destacó en su nota que el líder de izquierda no incluyó dos departamentos de su propiedad en la declaración de bienes que presentó en agosto pasado, pero “se presenta como una figura honesta en la lucha contra una mafia política corrupta”.

En respuesta, el excandidato presidencial calificó la información como una calumnia en su contra, y precisó que no mencionó ese inmueble porque al morir su primera esposa, Rocío Beltrán, inició un “juicio testamentario” en el que cedió los derechos de propiedad a sus hijos, lo mismo que una casa en Tabasco.





El proceso legal se siguió en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, subrayó.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, el exmandatario capitalino afirmó que aunque WSJ es muy famoso y “supuestamente muy objetivo”, pero también carece de “ética”, de manera que esta característica no es exclusiva del periodismo mexicano.

“En el hampa del periodismo, en el mundo, se aplica la máxima de que cuando la calumnia no mancha, tizna“, expresó el tabasqueño.

En su cuenta de Twitter, López Obrador dirigió un mensaje en video al medio estadunidense, donde negó las acusaciones del WSJ y le pidió que “no calumnien”.

Por la mañana, el vocero de Morena, César Yáñez, salió en defensa de López Obrador y subrayó que, efectivamente, el político compró los dos apartamentos, pero los donó a sus dos hijos mayores. El problema –apuntó– es que hay un juicio testamentario y por eso su nombre sigue apareciendo en el Registro Público de la Propiedad.

“Yo creo que no hay nota, no le busquen, (López Obrador) es el hombre más transparente, es el hombre más auscultado, es el hombre al que le han querido colgar todos los santos, todos los daños”, puntualizó en entrevista con Radio Fórmula.

El vocero de Morena lamentó lo publicado por WSJ, y dijo que explicó a detalle al corresponsal del diario estadunidense que el tabasqueño tenía 50% de derecho a una herencia, la heredó y posteriormente cedió los derechos, lo cual forma parte de un juicio, no sólo de ese departamento, sino de otras propiedades que quedaron para sus hijos.

“Le expliqué, me dijo: ‘es que no aparecen en el Registro Público de la Propiedad y para mí lo que cuenta es que aparecen en el Registro Público, y a mí los abogados me dicen’. Le dije: allá lo que te digan los abogados, pero la verdad, no hay nada que ocultar y es juicio testamentario”.