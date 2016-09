Secretaría de Cultura se niega a mostrar el reglamento interno, denuncian trabajadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la segunda reunión oficial entre autoridades de la Secretaría de Cultura y académicos, investigadores y trabajadores de los institutos Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Nacional de Bellas Artes (INBA), estos últimos aseguraron que la dependencia insiste en su negativa de mostrar el nuevo reglamento interno.

“Tenemos el derecho a conocerlo y participar porque duplicarán funciones”, señalaron en entrevista con Apro, y convocaron a una protesta artística el próximo 2 de octubre.

A la reunión, realizada en las oficinas de Arenal de la Secretaría de Cultura, asistieron comisionados de seis sindicatos nacionales, pero no lograron avances.

De acuerdo con Luz María Aguilar, del Sindicato Nacional de Profesores e Investigación Científica y Docencia del INAH, el encuentro de este miércoles se dio a raíz de una carta dirigida a Enrique Peña Nieto, con copia a Rafael Tovar y de Teresa, titular de la Secretaría de Cultura, donde desglosaron nueve puntos, entre ellos la exigencia de que se reconozca al INBA y al INAH como instituciones autónomas, tanto en lo administrativo como en lo técnico.





Los inconformes también demandaron evitar la duplicidad de funciones que busca adjudicarse la dependencia.

Elisa Morales Maya, investigadora del INBA, expresó que seguirán insistiendo para ver el reglamento interno y participar en su redacción.

“Como ciudadanos y trabajadores afectados tenemos derecho a conocer esta información, y aunque hay flexibilidad por parte de la Secretaría de Cultura, también hay incongruencia: por un lado nos dicen que el reglamento que se dio a conocer en fechas recientes en diversos medios de comunicación no es el último –hablan de que es una cuarta versión y que actualmente tienen una vigésima versión–, y por el otro piden que expresemos las peticiones sobre la versión que tenemos, pero si dicen que es una versión pasada, no tiene lógica, y no nos quieren mostrar la última”, comentó.

Los inconformes reconocieron que si bien hay diálogo y las autoridades de la Secretaría de Cultura se mostraron abiertas, mientras no haya una respuesta favorable seguirán sus movilizaciones.

Por lo pronto anunciaron una manifestación artística y cultural para el próximo 2 de octubre en la explanada del Palacio de Bellas Artes, a partir de las 11 horas.