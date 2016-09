SEP inicia negociación con CNTE en Michoacán y Oaxaca, sólo para temas “administrativos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que tras cumplir la condición de regresar a clases, comenzó la instalación de mesas de negociación con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán y Oaxaca.

Sin embargo, aclaró que las pláticas se enfocarán sólo a temas administrativos y locales, no a cambios ni a la eventual derogación de la reforma educativa.

“No hay una sola mesa, sino son mesas locales, dependiendo del avance que se vaya teniendo en cada estado”, aclaró en entrevista luego de participar en la donación de 20 mil dólares en instrumentos musicales a la Secundaria Técnica Número 31 “Ingeniero Roberto Medellín Ostos”.

El funcionario abundó en que uno de los temas a tratar en dichas meses se refiere a las vías para que los profesores que tienen una plaza irregular, legalicen su situación laboral.

Otro tema a tratar es el arreglo de algunos pagos pendientes, todo sujeto a la Ley del Servicio Profesional Docente.

Nuño reiteró que el tema de la reforma educativa no está a discusión: “Es algo que nosotros no compartimos, pero que además no está en nuestras facultades hacerlo”, aseveró.