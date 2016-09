Liberan a mando policiaco de Chilchota

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de 36 horas de permanecer retenido, el jefe de la Policía del municipio michoacano de Chilchota, Alfredo Lucio Ríos Chávez, fue liberado esta madrugada.

Así lo informó el secretario de Gobierno del Estado, Adrián López en entrevista con Televisa, y detalló que la liberación del mando de se dio sin negociar la de los 49 normalistas, quienes fueron detenidos el martes por la quema de vehículos y bloqueos carreteros en la zona de Cerapan.

“Aproximadamente a las tres y media de la mañana fue entregado a elementos de la Policía que lo recibieron, que verificaron su estado físico, de salud”, anunció López.

Ayer, el director de la Policía de Chilchota, Michoacán, Alfredo Lucio Ríos Chávez, fue privado de la libertad por un grupo de normalistas y comuneros, quienes demandaban la liberación de los 49 estudiantes.

En un audio difundido tras darse a conocer la retención, se escuchaba a Ríos Chávez pidiendo ayuda para no ser quemado vivo por los estudiantes.

“Me están golpeando y ahoracando. Solicito que por favor suelten a los muchachos (normalistas detenidos), que los traigan a Cherapan. Me van a quemar vivo aquí en Carapan, ya me tienen hincado aquí en la plaza y tienen la gasolina lista. ¡Auxilio por favor me están golpeando!”.