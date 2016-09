EPN “Renuncia ya” y Trump “eres un pendejo”, mensajes de Roger Waters en el Foro Sol (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante unos 58 mil fanáticos reunidos en el Foro Sol, el cofundador de la banda británica Pink Floyd, Roger Waters, lanzó consignas contra el presidente Enrique Peña Nieto y el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.

A dos días de que se cumplieran dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, durante su concierto el rockero inglés leyó una carta en español en la que aludió a los más de 28 mil desaparecidos en el país, mientras su ya tradicional cerdo aerostático, surcaba el Foro Sol con frases escritas en las que se leía: “Fue el Estado”, “Los queremos vivos”, “Ni una más” y “Nos faltan 43….y miles más.

Leyó Waters:

“La última vez que toqué en el Foro Sol conocí a las familias de jóvenes de desaparecidos. Sus lágrimas se hicieron mías. Señor presidente (Peña Nieto), más de 28 mil hombres, niños y niñas, han desaparecido durante su mandato ¿Dónde están?





“Recuerde que toda vida humana es sagrada, no sólo la de sus amigos. Señor presidente, la gente está lista para un nuevo comienzo. Es hora de derribar el muro de privilegios que divide a los ricos de los pobres. Sus políticas han fallado. Escuche a su gente. Los ojos del mundo lo están observando”, dijo el cantante entre ovaciones para él y abucheos para el mandatario mexicano.

Mientras interpretaba “Mother” en la enorme pantalla que se extendía a lo largo de todo el escenario y a la que nadie quedaba ajeno, apareció la frase Renuncia ya, en alusión a la campaña que se hizo viral en las redes sociales con el hashtag #RenunciaYa contra Peña Nieto en el marco del aniversario de la Independencia.

De Trump se ocupó cuando interpretó “Pigs” (Three Different Ones), gráficos del magnate fueron puestas también sobre el cerdo aerostático, el magnate apareció vestido de miembro del Ku Klux Klan. Y la frase “TRUMP ERES UN PENDEJO” se desplegó en la pantalla gigante antes que interpretara Another brick in the Wall Part II.

A medio show, cuando interpretó “Fearles”, saludó al público en español. “Bienvenidos mis amigos” y luego en inglés, se lanzó contra la idea de construir muros, como el que propone el magnate republicano:

“No queremos ese pinche muro que te separe de tu hermano, madre y todos nosotros”, dijo Waters.

El rockero interpretó, los temas: Speak to me, Breathe, Set the controls for the heart of the sun, One of these days, Time, Breathe (Reprise) The Great Gig in the Sky, Money, Us & them, Fearless, Shine on you crazy diamond (parts I-V ), Welcome to the machine, Have a cigar, Wish you where here. Pigs on the Wing 1, Dogs, Pigs (Three Different Ones), The happiest days of our lives, Another brick in de wall Part 2, Moher y Run like hell.

Roger Waters se presenta este sábado 1 de octubre en un concierto gratuito el zócalo de la Ciudad de México.