Taxistas golpean a un motociclista tras incidente vial en Mazatlán (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Usuarios de internet difundieron un video en el que se observa a taxistas que golpean a un motociclista, al parecer procedente de la Ciudad de México, en una calle de Mazatlán, Sinaloa.

El hecho ocurrió en la avenida Miguel Alemán, en Playa Sur, después de que, según testigos, el motociclista iba circulando en sentido contrario y colisionó con una unidad de Ecotaxis Verdes, de acuerdo con el diario Noroeste.

Tras el choque, el chofer del taxi y los motociclistas que se dirigían hacia el ferry por las calles del Centro Histórico de esa ciudad se insultaron hasta llegar a los golpes.

El taxista alertó de los hechos a sus compañeros vía radio, por lo que varias unidades siguieron a los motociclistas por Playa Sur, dando alcance a uno de ellos en la Avenida Alemán cruce con Benito Juárez.

En ese punto lo bajaron de la moto y empezaron a golpearlo entre varios choferes, incluso en el suelo recibía patadas, como quedó consignado en el video.

“Nos metimos en sentido contrario, no sabemos, no somos de aquí. Pedimos disculpas y todo, pero uno se peleó con otro de mis compañeros, sólo uno y uno. El otro me siguió, me alcanzó y, con los demás, llegaron, me golpearon entre tres o cuatro”, narró el motociclista golpeado.

En el video se observa a personas que le exigían a los taxistas dejar de golpear al motociclista.

El conductor de la moto llegó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a rendir su declaración, mientras que los taxistas agresores enfilaron al sindicato.

No hubo detenidos. Ya en el Tribunal de Barandilla, el taxista que resultó golpeado en el primer hecho y el motociclista acordaron no levantar denuncia.