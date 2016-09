Empresa de Trump violó el embargo de EU a Cuba: Newsweek

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, realizó negocios de manera secreta con el gobierno de Fidel Castro, en 1998, cuando era ilegal hacerlo bajo las leyes estadunidenses del embargo a la isla.

El semanario local Newsweek, que cita a exejecutivos de la empresa de Trump y documentos internos de la compañía, así como registros judiciales, afirmó que documentos en su poder muestran que una empresa de Trump gastó al menos 68 mil dólares en su aventura de negocios en 1998 en Cuba.

La empresa involucrada se llamaba entonces Trump Hotels & Casino Resorts, pero no gastó el dinero directamente a través de ella, señaló Newsweek, sino que lo hizo a través de una firma de consultoría llamada Seven Arrows Investment and Development Corp.

“Una vez que los consultores de negocios viajaron a la isla e incurrieron en los gastos del proyecto, Seven Arrows instruyó a altos ejecutivos de la empresa de Trump a hacerlos parecer legales ligándolos a posteriori a una causa caritativa”, detalló el semanario estadunidense.

Además, indicó que el pago ocurrió después de que el magnate lanzó su primera campaña fallida por la presidencia de Estados Unidos, a través del entonces llamado Partido Reformista.

“En su primer día en campaña, viajó a Miami, donde habló ante un grupo de cubanoamericanos, un bloque crítico de votantes en el estado columpio. Trump ofreció mantener el embargo y nunca gastar dinero en Cuba hasta que Fidel Castro fuera removido del poder”, relató la publicación.

Para entonces Trump ya había reembolsado a los consultores lo que gastaron en su viaje secreto a La Habana y nunca habló de ello, recalco Newsweek.

La publicación consultó sobre el viaje secreto de Trump a Cuba a ejecutivos de su campaña pero no respondieron. Tampoco lo hizo el exdirector de Seven Arrows, Richard Fields.

No obstante, un exejecutivo de la empresa de Trump confirmó al semanario que él no pidió licencia al Departamento del Tesoro previa al viaje.

Lo que sí ocurrió, según documentos internos en poder de Newsweek, fue que ejecutivos de la empresa de Trump involucrados en el viaje a Cuba, “discutieron la necesidad de una autorización federal después que el viaje ya había ocurrido”.

También consultada al respecto, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro dijo no tener registros de que la agencia haya otorgado tal licencia a las empresas involucradas en el viaje a Cuba, aunque aclaró que algunos documentos de esa época fueron destruidos.