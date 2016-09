Graue deslinda a la UNAM por plagio en tesis de Peña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El rector de la Universidad Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, señaló que el presidente Enrique Peña Nieto no fue alumno de esa institución académica, sino de una escuela incorporada, que cuenta con un reglamento inicial para velar por el comportamiento de sus estudiantes.

La declaración de Graue se dio en el marco de la Semana Nacional de Transparencia, cuando un reportero de Aristegui Noticias le preguntó sobre el plagio de Peña en su tesis para obtener el título de licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana (UP).

El rector evitó entrar en polémica sobre ese tema, pero deslindó a la UNAM de cualquier investigación o sanción que se pudiera imponer a Peña, con el argumento de que el comportamiento de los alumnos de la UP corresponde a dicha institución, al igual que sus programas y planes de estudio.

La historia del plagio, de acuerdo con información difundida en el portal de Aristegui Noticias, se remonta a 1991, cuando Peña Nieto presentó su tesis: “El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón”, en la que 28.8% de su contenido, equivalente a 197 párrafos, fue plagiado a otros autores, sin cita ni reconocimiento en la bibliografía.

El reportero dijo a Graue que después de 40 días no se le ha escuchado hablar del plagio en la tesis de Peña, y el rector respondió: “Y no me va a escuchar hablar del tema porque efectivamente no es un alumno nuestro, es un alumno de una escuela incorporada que tiene reglamentaciones específicas; la universidad (UNAM) como tal participa exclusivamente en la incorporación de los planes y sus programas de estudio, pero los reglamentos iniciales para (regir) el comportamiento de sus estudiantes corresponde a cada una de las escuelas incorporadas”.

En ese sentido, reiteró que la UP hizo una consulta “confidencial” a la UNAM sobre los plagios detectados en la tesis del presidente Enrique Peña, y la consulta ya fue atendida.

“Hubo una respuesta por parte de la UNAM a una solicitud que se hizo sobre algunos reglamentos existentes en la Universidad Panamericana, ya hay una contestación a una pregunta que se nos hizo de forma confidencial y nosotros de forma confidencial contestamos. Sé que ya nos pidieron información de transparencia al respecto”, explicó el rector.