AMLO presentará denuncia contra WSJ por nota sobre su #3de3

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sobre la nota que el periódico The Wall Street Journal publicó sobre la supuesta omisión de dos departamentos en su declaración 3de3, Andrés Manuel López Obrador afirmó que presentará una denuncia contra el diario, pues, dijo, lo difamó y afectó su imagen.

Adelantó que la denuncia será presentada la próxima semana en la Ciudad de México, pues ahora se encuentra en Nayarit.

“A más tardar martes o miércoles de la semana próxima la presento”, mencionó.

Indicó que no es un asunto menor, el que The Wall Street Journal, pongan en tela de juicio su honorabilidad, su honestidad, que es lo que estima más importante en su vida, “este tema lo defiendo más que otros, porque considero que eso es lo más importante, para mí es algo sagrado desde hace muchísimos años, toda mi vida pública he hecho de mi vida pública una línea recta y he procurado actuar de manera honesta”.





Asimismo, indicó que la demanda la hace para ver qué tan influyentes son, “y cómo si cometen un delito, ellos actúan con impunidad porque no deben de proceder de esa forma, deben de ser cuidadosos, actuar con ética y en este caso, no les importó ni siquiera el que César les había dado antecedentes, no investigaron o no les importó, se sienten superiores, se creen los dueños de la verdad en el mundo”.

“Peña Nieto debe tener depresión”

El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el presidente Enrique Peña Nieto debe estar enfermo luego de su declaración en el sentido de que nadie está libre de corrupción.

“Es muy lamentable lo que declaró el presidente Peña Nieto a cerca de eso, de que nadie está libre de corrupción”, sostuvo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Incluso, señaló que el mandatario debe tener depresión.

“Lo lamento muchísimo, debe de tener una profunda depresión, no sé si eso se pueda considerar enfermedad o una enfermedad de otro tipo, que lamentaría muchísimo que fuera así”.

Además, López Obrador afirmó que físicamente Peña Nieto se ve mal, por lo que cree que está en una situación en donde no reflexiona las cosas, no las piensa.

“No nada más es un asunto de torpeza, es también un asunto de estado de ánimo que yo me aventuro que podría ser, encontrarse enfermo”.

En días pasados, el presidente Peña Nieto consideró que la transparencia tiene uso político, y atribuyó las malas prácticas a la sociedad echando mano de una referencia bíblica:

“No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. Todos han sido parte de un modelo que hoy estamos desterrando y queriendo cambiar”, dijo Peña durante su visita a la sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para inaugurar la Semana Nacional de Transparencia.