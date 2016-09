Quedan libres de cargos 14 campesinos nahuas acusados de despojo en Colima

COLIMA, Col. (apro).- Acusados de despojo por la minera Peña Colorada, 14 campesinos nahuas de la Sierra de Manantlán, quienes durante más de un año enfrentaron en libertad bajo fianza un proceso penal, quedaron libres de cargos después de obtener un amparo.

En consecuencia, el Juzgado Primero de lo Penal de esta ciudad se vio obligado a dictar a su favor el auto de libertad correspondiente.

Los indígenas jaliscienses habían participado el 22 de julio de 2015 en una movilización de cientos de habitantes de la región para exigir a la empresa trasnacional el pago de regalías por el uso de las tierras del Ejido Ayotitlán.

La protesta, sin embargo, fue reprimida violentamente por elementos de las corporaciones de seguridad de Colima, con un saldo de decenas de golpeados y 34 detenidos, entre ellos su asesor jurídico, Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, integrante del Instituto de Derecho Ambiental (Idea).

Los 33 campesinos fueron acusados de despojo y obtuvieron la libertad bajo caución unos días después de su detención, pero su asesor jurídico, a quien le fueron adjudicados otros delitos, permaneció preso casi diez meses, hasta que obtuvo su libertad mediante un amparo, en mayo de 2016.

En octubre del año anterior, luego de que Mosqueda ganó la primera etapa de un juicio de amparo, los indígenas fueron presionados por la empresa minera –con respaldo del gobierno de Colima– a aceptar el “perdón judicial”, porque había indicios de que también ganarían el juicio de garantías.

El perdón fue aceptado por 19 campesinos, pero los otros 14 mantuvieron la decisión de llegar hasta el final para probar su inocencia mediante el amparo.

En diciembre, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Colima concedió mediante el amparo 1202/2015 la protección de la justicia federal a los 14 campesinos, pero fue hasta ocho meses después cuando el Juzgado Primero Penal del fuero común dictó el auto de libertad a su favor, ya que el juez pretendió en tres ocasiones dar por cumplido el amparo con resoluciones que insistían en mantenerlos sujetos a proceso hasta que en agosto pasado se les declaró libres, y a finales de septiembre quedó firme la resolución, indicó el abogado Carlos Valentín Veyna Martínez, director general del Idea.

Fechada el 18 de agosto de 2016, la Resolución Constitucional en Cumplimiento de Amparo 142/15 del Juzgado Primero Penal establece que en el expediente del caso no se acreditan los elementos constitutivos del delito de despojo, además que “de acuerdo al cúmulo de evidencias que obran en la causa no se demuestra que los sujetos activos hayan ejercido una acción dolosa en contra del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada”.

En consecuencia, la “conclusión obligada”, dice la resolución, es no tener acreditada la probable responsabilidad de los procesados, por lo que “no se reúnen para declarar la formal prisión en la presente causa penal, al ser un requisito de los que alude el artículo 19 Constitucional, pues corresponde la carga de la prueba al órgano técnico acusador, quien tiene a su disposición cualquier medio de prueba no reprochado para allegarse de medios convictivos con los que se asegure el éxito del ejercicio de la acción penal, por lo cual es procedente decretar auto de libertad con las reservas legales a los acusados, por no haberse acreditado los elementos del delito, ni tampoco la probable responsabilidad penal”.

Los campesinos nahuas que obtuvieron el auto de libertad tras ganar el juicio de amparo son: Francisco Monroy Elías, César Ordúñez Ciprián, José Rosales López, Arcadio Nieves Ciprián, Francisco Hermenegildo Sánchez, Pedro Gutiérrez Fernández, Isabel Flores Martínez y/o Samuel Isabel Flores Martínez, Faustino Cobián de los Santos, Víctor Contreras Alonso, Hilario de la Cruz Elías, José Oliver Flores Martínez, Martín Bernardo de la Cruz Elías y/o Bernardo de la Cruz Elías, Rubén de la Cruz Ruiz y Santos Ruiz Elías.