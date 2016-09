“No es asunto menor que se juzgue mi honorabilidad”, dice AMLO sobre demanda a WSJ

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, señaló que cuando se trata de defender la dignidad –como decía El Quijote–, el honor o la libertad, se puede arriesgar hasta la vida.

La declaración del excandidato presidencial se da después de que el diario The Wall Street Journal (WSJ) reveló ayer que el tabasqueño había omitido dos propiedades en su declaración 3de3.

“No es un asunto menor el que ellos pongan en tela de juicio mi honorabilidad, mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida, este tema lo defiendo más que otros”.

Tras destacar que será la próxima semana cuando presente la demanda contra el rotativo por calumniarlo, comentó que para él la honestidad es lo más importante y lo más sagrado.

“Siempre he considerado que son dos cosas distintas la honradez y la honestidad. La honradez es no robar dinero, y la honestidad es no robar dinero y ser consecuente. Eso para mí es fundamental”, indicó en entrevista telefónica con Radio Fórmula.

Destacó, asimismo, que el dinero que obtenga después de ganar el juicio a WSJ, lo donará para apoyar y proteger a los 15 mil niños que son hijos de migrantes y que cada año son deportados de Estados Unidos.

En la nota que publicó el diario estadunidense, sostuvo, fue difamado y afectó su imagen, pero ya se elabora la denuncia respectiva para presentarla en un juzgado de la Ciudad de México.

“(Los medios) no deben de proceder de esa forma, deben ser cuidadosos, tienen que actuar con ética, en este caso no les importó, ni siquiera el que César (Yáñez, vocero de Morena) les había dado antecedentes, no investigaron o no les importó, se sienten superiores, se creen los dueños de la verdad en el mundo”, dijo.

De acuerdo con el exjefe de Gobierno, los de la mafia del poder ya comenzaron de nuevo una campaña en su contra, como sucedió en 2016, cuando lo tacharon de populista y de ser “un peligro para México”. Le metieron miedo a la gente, porque ellos tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación, apuntó.

“Pero no han podido destruirnos, porque tenemos un escudo que es la honestidad. A mi pueden llamarme peje, pero no soy lagarto, y entonces por eso no pueden, tenemos autoridad moral”, destacó, luego de precisar que los de la mafia del poder se lanzaron muy fuerte en su contra hace unos días, porque dio a conocer sus bienes, porque señaló que no tiene nada, ni propiedades, ni cuentas de cheques, ni tarjetas de crédito, y no miente.

En Tuxpan, Nayarit, López Obrador manifestó que no lucha por dinero, ni por cargos, sino por ideales y principios, y que está en contra de la riqueza mal habida y de los corruptos, pero el que con esfuerzo, con trabajo y de conformidad a la ley logra un patrimonio, subrayó, “merece todo el respeto y admiración”.

Sostuvo que en sus convicciones no lucha por lo material, tiene otra manera de ver las cosas, y a los de la mafia les parece increíble.

López Obrador también criticó el comentario de Enrique Peña Nieto, quien señaló que en el tema de la corrupción “no hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra”, y dijo que “con todo respeto, Peña debe estar enfermo.

El tabasqueño manifestó que ve a Enrique Peña físicamente mal y ya está en una situación en donde no reflexiona las cosas, no las piensa. No es un asunto de torpeza, es un asunto de estado de ánimo, recalcó.

“Los mexicanos tenemos muchos valores, hay en nuestro pueblo una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, el pueblo de México es un pueblo honesto”, de manera que, agregó, la corrupción no es un asunto cultural, como lo señaló Peña Nieto, porque este problema se puede acabar por completo, y ese es el plan de Morena.

El PRIAN sí existe

En su página de Facebook, el presidente del CEN de Morena publicó un video donde explica que cuando habla del PRIAN, se piensa que es una entelequia, es algo abstracto, “pero sí existe”.

Señaló que ahora que Morena se consolida, se fortalece, los de la mafia están preocupados por el 2018, y ya se pusieron de acuerdo los integrantes del PRIAN con Carlos Salinas y Felipe Calderón para impulsar a Margarita Zavala en 2018.

“Y todos juntos, los que no quieren dejar de robar, los que no tienen llevadera, impedir que triunfe Morena, que salgamos nosotros adelante. En esta ocasión no les va a funcionar, les vamos a ganar al PRIAN”, aseguró.

En entrevista, al terminar la asamblea informativa de Morena en Rosamorada, Nayarit, Andrés Manuel López Obrador subrayó que en 20 meses se terminará la pesadilla del PRIAN.

Planteó que tienen que quitar el fuero al presidente de México, a los gobernadores y a los altos funcionarios, porque en la Constitución se establece que el presidente en funciones no puede ser juzgado por corrupción, eso es indebido, eso no sucede en otros países.

Al preguntar los reporteros su opinión sobre los ataques que han recibido los periodistas en diversos estados, sobre todo en Veracruz, López Obrador planteó que deben ser protegidos, y reprobó cualquier acto de represión en contra de ese gremio.

“Un periodista en la Ciudad de México hace una denuncia y es muy difícil que se tope con el que se siente afectado, pero aquí, realmente es muy frontal la confrontación y no se puede ejercer con libertad el periodismo, porque se arriesga hasta la vida”, apuntó.