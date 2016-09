Obras de Marius de Zayas se exhibirán en la Casa Luis Barragán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Treinta y cinco piezas del veracruzano Marius de Zayas (1880-1961), caricaturista, galerista y promotor cultural precursor de las vanguardias artísticas, se exhibirán a partir de este domingo 2 de octubre en la Casa Luis Barragán, en la muestra que lleva por título “Marius de Zayas”.

De Zayas inició su carrera como caricaturista en 1906 en el periódico El Diario y, un año después, se mudó a Estados Unidos donde se convirtió en un reconocido caricaturista en el periódico The World, entre otras publicaciones. Durante su estadía en ese país colaboró con Alfred Stieglitz, fotógrafo y promotor cultural en cuya The Little Galleries of the Photo-Secession, conocida también como la “291” –calle con la Quinta Avenida– y centro precursor del dadaísmo, expuso tres veces.

Después, en 1915, fundó su propia galería –Modern Gallery–, donde presentó obras de Georges Braque, Paul Cézanne, Pablo Picasso y Diego Rivera, entre otros grandes, además de esculturas prehispánicas y africanas.

Según la crítica de arte Raquel Tibol (1923-2015), quien publicó en Proceso 1022 el artículo “Marius de Zayas: Un mexicano en Nueva York”, el trabajo y participación del veracruzano en la esfera cultural de Estados Unidos “no lo volvería a repetir ningún otro mexicano”, y destacó:





“Entre los famosos retratados caricaturescamente por Marius de Zayas se contaron, la aristócrata señora de Browin-Potter, la actriz Madame Hanako; los artistas plásticos Marsden Hartley, John Marin, Max Weber; el escritor Charles Darnton; los fotógrafos Alvin Langdon Coburn, Gertrude Käsebier y Clarence White. Fue uno de los iniciadores del retrato abstracto, para lo cual reducía al personaje a una ecuación algebraica. Otros cultivadores del retrato abstracto fueron Francis Picabia, Marsden Hartley, Arthur Dove y Charles Demuth. Ya es hora de que aquí se conozca a este mexicano singular.”

Algunas de las obras que el visitante podrá ver en la Casa Luis Barragán son “Bombita sobre gayola”, “La actriz Fay Templetion vestida de gitana” y sus poemas ideográficos, a través de las cuales se busca revivir las galerías de cámara de principios del siglo pasado, con el propósito de ser un puente entre ambas épocas.

Con curaduría a cargo de Antonio Saborit y museografía de Frida Escobedo, las 35 obras incluyen cuadros, caricaturas, videos, revistas, esculturas y libros del veracruzano, y en información difundida por la Secretaría de Cultura federal, en palabras de Saborit:

“Marius es un personaje que necesita ser revalorado por las distintas geografías que visitó. Resulta esencial para entender la caricatura moderna, las publicaciones de vanguardia, la integración de elementos en el arte moderno, la cultura popular y la experiencia literaria mexicana”, señaló Antonio Saborit.

“Resulta un verdadero lujo –agrega– contar en esta muestra con números de 291, objeto artístico por sí mismo y clave en la historia de las vanguardias como predecesor del dadaísmo”.

La muestra será presentada por una colaboración entre Estancia FEMSA y la Casa Luis Barragán, y podrá visitarse desde el domingo 2 de octubre a enero de 2017 de lunes a viernes de 10 a 17 horas y fines de semana de 10 a 13 en el recinto de Tacubaya.