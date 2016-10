En un inédito editorial en español, NYT llama a votantes hispanos a “ser la diferencia”

WASHINGTON (proceso.com.mx).- En un hecho histórico e inédito desde su fundación en 1851, el periódico estadunidense The New York Times publicó su principal editorial en la edición de este domingo 2 de octubre, “en español”, encomiando al electorado estadunidense de origen hispano o latino a “ser la diferencia” en los comicios presidenciales del próximo 8 de noviembre.

“El voto latino puede ser la diferencia”, se titula el histórico editorial del rotativo más importante de Nueva York y uno de los más influyentes del país y del mundo.

“Si ha habido un año imprescindible para que los latinos en Estados Unidos ejerzan su derecho al voto, ese es 2016”, empieza el editorial del periódico estadunidense.

En términos generales, The New York Times, que recientemente endosó como candidata a Hillary Rodham Clinton, la abanderada presidencial del Partido Demócrata, expone a los votantes latinos los riesgos y peligros que implica para ellos y para Estados Unidos la posibilidad de que Donald Trump, el aspirante presidencial republicano, se convierta en primer mandatario.





“Si la estrategia de fomentar la xenofobia termina siendo una movida brillante, o desastrosa, de un candidato que ha desafiado todas la leyes de grandeza política, dependerá en gran medida de cuántos de los 27 millones de hispanos que pueden votar acudan a las urnas el 8 de noviembre”, subraya el editorial en español.

Con base en lo que hasta el momento marcan las encuestas de opinión, respecto a lo cerrado que esta la contienda, The New York Times indica a los votantes hispanos que de ellos depende la victoria de Clinton en los estados clave.

“Eso dejaría muy claro que los latinos están ayudando a forjar el destino de una nación que siempre se ha fortalecido dándole la bienvenida a nuevas generaciones de inmigrantes”, agrega el influyente diario de la Gran Manzana.

Como antecedente, el editorial relata que desde la siglo pasado, en la década de los 60 cuando John Kennedy buscó la presidencia y la ganó, los candidatos a la Casa Blanca han cortejado al voto hispano. Sin embargo, el parteaguas de esto lo coloca The New York Times a partir de 2004, cuando George W. Bush ganó los comicios con el 40% de respaldo del voto latino.

“Trump destruyó la posibilidad de que ese giro se materializara al emplear un ataque ofensivo hacia los inmigrantes mexicanos como el primer trueno de una campaña rimbombante que ha catapultado la visión de la supremacía blanca a un lugar destacado de la política estadunidense. Además de los latinos, Trump ha vilipendiado a los musulmanes y ha caracterizado a los afroamericanos de manera ignorante y soberbia”, enfatiza el editorial, en referencia al giro que ha tenido el voto hispano en las pasadas elecciones presidenciales y sobre las razones de ello.

Los ataques y descalificativos de Trump hacia la comunidad hispana, cuenta The New York Times, han servido para justificar el desdén de esta minoría étnica para con el aspirante republicano.

“Sin embargo, más allá de derrotar a un hombre déspota, los latinos tienen varias razones para apoyar con entusiasmo a su rival”, agrega el editorial en español del periódico.

Explicando en términos generales que Clinton es la candidata que más le conviene a los electores hispanos, por sus propuestas de programas económicos, sociales y migratorios.

La razón de que este periódico estadunidense publique un editorial en español y más en su edición dominical, considerada como la más leída entre sus millones de lectores en Estados Unidos y alrededor del mundo, es para reclutar a los latinos a favor de Clinton y para garantizar la derrota de Trump el 8 de noviembre.

“Aunque una reforma migratoria sin duda implicará una batalla política ardua, los latinos podrían darle un espaldarazo a ese objetivo si votan de manera masiva en noviembre. Si no lo hacen, una victoria de Trump sería más probable, lo cual podría conllevar deportaciones masivas y más ataques contra inmigrantes”, se lee en el editorial en español de The New York Times, que también publica la traducción de este en inglés en su página de Opinión.

“Los 56 millones de latinos –un tercio de ellos menores de 18 anos– están cambiando el futuro de Estados Unidos en aulas, lugares de trabajo y barrios. Sólo es cuestión de tiempo para que su huella en el sistema político del país se ajuste a sus contribuciones en otras esferas. Ese momento debe ser ahora”, remata el inédito editorial en español de The New York Times.