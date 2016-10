“2 de octubre, el inicio de nuestro derrumbe”: Margo Glantz al recibir Presea Cervantina

GUANAJUATO, Gto. (proceso.com.mx).- En tiempos aciagos nos circunda una realidad tan desasosegante y llorosa que nos haría falta un caballero andante para enderezarla, dijo el director del Festival Internacional Cervantino (FIC), Jorge Volpi, dirigidas a Miguel de Cervantes en la inauguración del evento, ceremonia en la que la escritora Margo Glantz recibió la Presea Cervantina y el tenor Francisco Araiza, la Medalla FIC.

“El país aún pena y se marchita entre porfiados crímenes nunca castigados, incontables asaltos a la hacienda pública y la sensación de que hemos desaprovechado todas las oportunidades y riquezas que nos brindó Fortuna. Pensará, don Miguel, que describo un siglo aterrado y ciego como el suyo, dominado por la insensatez y la bajeza, y no errará en sus mientes”, leyó Jorge Volpi en un texto a manera de carta a Cervantes, leído en el Teatro Juárez.

El director del Festival dijo desear que sea éste el mejor homenaje al autor, con la complicidad de España y Jalisco como país y estado invitados de honor y el esfuerzo de más de 3 mil artistas que harán “cientos de versiones, diversiones, transposiciones, arreglos, desarreglos, traiciones y malversaciones” de sus obras y personajes.

Para Margo Glantz, “es un gusto y al mismo tiempo un horror” recibir la Presea Cervantina en un 2 de octubre, “una fecha paradigmática donde se marca el inicio de nuestro derrumbe”, dijo, después de dedicar el reconocimiento a Eulalio Ferrer Rodríguez, creador de la Fundación Cervantina, la Academia, Biblioteca y Museo Iconográfico del Quijote en Guanajuato, así como a Enrique Ruelas, director del Teatro Universitario y los Entremeses Cervantinos en las plazas de la ciudad, “pionero de estas fiestas caballerescas”.





La escritora también recordó al recientemente fallecido escritor Ignacio Padilla, cuyo último libro fue enteramente dedicado a Cervantes, así como a los escritores y filósofos Luis Ruis y Luis Villoro, quienes vivieron y dieron cátedra por algún tiempo en la Universidad de Guanajuato.

En esta ocasión, con 700 eventos circunscritos a la conmemoración de los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, el secretario de Estado de Cultura de España, José María Lassalle Ruiz, recordó los afanes del soldado de viajar a la Nueva España para radicar, primero en Cartagena y después en Guatemala.

“España edificó aquí su utopía… sólo aquí España logra su completitud”, señaló el funcionario español, quien explicó que tras la ruptura de este territorio con la Corona Española, de aquel lado del mundo los habitantes de la península ibérica han vivido su propio laberinto de la soledad.

Ahora España y Cervantes “tenían que compartir con ustedes esta brillante experiencia cervantina en Guanajuato, en esta ciudad donde se encuentra la tumba del Quijote”, mencionó el secretario de Cultura.

El secretario de Cultura federal Rafael Tovar y de Teresa; los gobernadores de Jalisco, Aristóteles Sandoval y de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, así como el rector general de la Universidad de Guanajuato Luis Felipe Guerrero Agripino y el alcalde Édgar Castro encabezaron la ceremonia de apertura del FIC en la que se entregaron los reconocimientos a Glantz y al tenor Francisco Araiza, quien vuelve este año al programa del Festival tras varios años de ausencia.

Rafael Tovar recordó que en esta conmemoración y a 44 años del inicio del Festival Internacional Cervantino, se desplegará un programa que no tiene precedentes pues mostrará la obra del Manco de Lepanto, y particularmente al Quijote, no sólo desde su valor literario sino de manera amplia cómo ha influido en el mundo occidental en estos 400 años, a través de prácticamente todas las expresiones artísticas y culturales.

Al concluir la ceremonia, en una breve entrevista, Margo Glantz –cuyo padre reunió una vasta biblioteca de poesía y literatura castellana que incluyó al Quijote, a la que tuvo acceso desde muy niña– se lamentó de “los gobiernos terribles que tenemos”, de la violencia en contra de las mujeres y de los jóvenes, que “son maravillosos, están inventando cosas en la robótica, ganando olimpiadas”, así como que haya “un tipo verdaderamente siniestro que quiere ser presidente de los Estados Unidos, cuya misoginia es proverbial, en referencia a Donald Trump.

“Hacemos marchas y no sirven, hacemos crítica y no sirve, escribimos (en) Twitter y no sirve… la cultura serviría, debería poder cambiar al país”.