Cásense… pero en Coahuila, dice “El Bronco” a parejas gay de Nuevo León

MONTERREY, NL (apro).- El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, recomendó a las parejas homosexuales que quieran contraer matrimonio que lo hagan en el vecino estado de Coahuila, porque en Nuevo León, dijo, la ley no contempla esas uniones.

Además, el mandatario se pronunció contra la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

“Pues que se casen, ya se pueden casar en Saltillo. No estoy de acuerdo en la adopción, eso sí es contra natura. Aquí voy a ser como el juez de mi pueblo, allá en Pablillo. Tengo qué hacer lo que la ley diga”, destacó en entrevista con el diario El Norte.

Y manifestó su rechazo a la “exageración” que se hace sobre el tema de los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual y personas transgénero (LGBT).





“No me gusta la exageración en ese tema. Tenemos que dar buenos ejemplos a nuestros hijos. Yo puedo tener un hijo gay, puede salirme alguien, hermano, hermana, primo, pero como gobernador debo poner un buen ejemplo. Yo tengo muchos amigos gays y yo les he dicho que no tienen necesidad de hacer la exageración que hacen a veces para generar una simpatía”, expuso.

El pasado 28 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a 48 personas de Nuevo León para que accedan al matrimonio igualitario, e instruyó al Congreso local a legislar en la materia para que ese trámite sea posible en la entidad.

De acuerdo con el fallo de la Primera Sala de la SCJ, son inconstitucionales los artículos 147 y 291 bis del Código Civil del Estado, considerados por los ministros como discriminatorios.