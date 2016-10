Eruviel Ávila decidirá en 2017 si va por la candidatura del PRI a la Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aun cuando durante los cinco años de administración del gobernador Eruviel Ávila Villegas, en el Estado de México han aumentado problemáticas como la inseguridad, pobreza, corrupción y deuda pública, el priista afirma que al final de su gobierno decidirá si buscará la candidatura presidencial de su partido.

En entrevista con Radio Fórmula, el mandatario mexiquense aseguró que el 16 de septiembre de 2017 será cuando tome la decisión al respecto, “hoy por lo pronto no me quiero distraer ni yo ni a mi equipo de trabajo, porque todavía tenemos retos en el Estado de México, terminando mi gubernatura tomaré una determinación respecto al futuro; tengo vocación al servicio, en el servicio sin duda alguna, me veo sirviendo a mi país en alguna responsabilidad no sé cuál, pero tomaré una decisión hasta que termine el cargo”.

También te recomendamos Más inseguridad, corrupción y pobreza en Edomex, tras cinco años de gobierno de Eruviel

Y es que registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) refieren que entre enero y julio de 2016 en el país se denunciaron 881 mil 171 presuntos delitos; de los cuales 110 mil 40 fueron cometidos en el Estado de México, apenas seguido por 101 mil 983 de la capital del país.

Sobre los partidos opositores que se han puesto como meta quitar la gubernatura al PRI en la entidad, Eruviel indicó que en el estado “hay un PRI fuerte, un PRI institucional, un PRI sólido que hemos procurado aportarle al PRI con buenas acciones, personalmente con mi equipo estamos aportándole hacer bien las cosas, entonces los candidatos, los partidos van decidir. La población habrá de hacer uso de ese derecho que tiene y la seguridad de que seré mu y respetuoso de ese proceso electoral”.





“Además veo en Enrique Ochoa –dirigente nacional del partido- un ánimo renovador, un ánimo autocrítico que eso nos ayuda a los priistas y la mejor forma de hacer una labor es haciendo bien las cosas, por eso en el Estado de México le apostamos a la salud, en demostrarle a la gente que la confianza que brindaron a un gobernador emanado del PRI y con muchos aliados, hoy está dándole resultados”, sostuvo.

Sin embargo, los datos sobre pobreza tampoco son favorables al mandatario mexiquense, pues en 2010 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) contabilizó 6 millones 712 mil habitantes pobres en el Estado de México, que para entonces significaban el 42.29 por ciento de la población; para 2012 ya eran 7 millones 328.7 o el 45.3 por ciento y en 2014 la cifra llegaba a 8 millones 269.9 mil pobladores –el 49.6 por ciento de los habitantes-.

El gobernador recordó que “en enero, según el código electoral inician las precampañas si es que los partidos o sus candidatos van a hacer precampañas, en abril el registro de candidatos oficialmente y, el 4 de junio, la elección para tener nuevo gobernador o gobernadora”.