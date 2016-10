Clinton se burla de la “inteligencia empresarial” de Trump

WASHINGTON (apro).- El escándalo que reveló este fin de semana el periódico The New York Times, de que en 1995 el candidato republicano Donald Trump perdió 916 millones de dólares por el mal manejo de sus negocios, fue aprovechado por la candidata presidencial demócrata Hillary Rodham Clinton, quién se burló de la supuesta inteligencia empresarial y fiscal de su contrincante.

“¿Qué tipo de genio pierde mil millones de dólares en un solo año?”, preguntó con tono de sorna la exprimera dama de Estados Unidos durante su jornada de proselitismo en la ciudad de Toledo, Ohio.

“Esto le pudo haber permitido no pagar un solo centavo de impuestos federales, contrario a lo que hacemos el resto de los ciudadanos del país”, matizó la candidata demócrata.

A la luz de lo revelado por The New York Times, Trump y sus asesores de campaña reaccionaron apuntando que lo ocurrido en 1995 demuestra la capacidad del candidato republicano para recuperarse financieramente, y su genialidad para aprovechar las leyes fiscales de Estados Unidos.





Como lo indicó The New York Times, la pérdida de casi mil millones de dólares de Trump pudo haberle facilitado el no pagar impuestos federales por un plazo de 18 años, deduciendo anualmente unos 50 millones de dólares de sus responsabilidades tributarias. De haber aprovechado esto para no pagar impuestos, el candidato republicano no cometió ningún ilícito como lo reconoce y destaca el periódico estadunidense.

“Legalmente lo utilicé para mi beneficio”, admitió por su parte el candidato presidencial de los republicanos, durante un evento de campaña en el estado de Colorado.

Al hablar ante un grupo de veteranos de guerra, Trump atacó a Clinton diciendo que está “incapacitada para ser presidenta de Estados Unidos”, porque mintió con respecto a las políticas de relaciones exteriores que estableció, como secretaria de Estado ante el conflicto en Libia y en la lucha contra el Estado Islámico en Siria.

“No podemos permitir que alguien que mintió de manera tan descarada pueda llegar a ser presidenta”, subrayó Trump.

La candidata demócrata, quien tras el primer debate presidencial del pasado 26 de septiembre repuntó en las encuestas de opinión sobre la tendencia electoral con miras a los comicios generales del martes 8 de noviembre, reiteró que Trump es un hombre falso, que dice las verdades a medias y promete muchas cosas de las cuales no presenta planes específicos de cómo llevarlas a cabo, sobre todo en materia económica.

El Partido Demócrata y la campaña de Clinton esperan que la revelación de The New York Times sobre las pérdidas de Trump y sus evasiones legales fiscales, tengan resonancia entre los estadunidenses que se sienten ofendidos de que un millonario no cumpla con sus responsabilidades tributarias, contrario a lo que hace la mayoría de la población de la Unión Americana.

Clinton le está apostando a que los jóvenes y muchos electores indecisos que no la aceptan como candidata, voten el 8 de noviembre por ella como un acto de rechazo a un aspirante que todo lo que lo rodea es falso.

El candidato presidencial republicano, quien ahora tiene más presión para revelar sus declaraciones fiscales como la han hecho todos los aspirantes presidenciales en los últimos 40 años, presumió que sus estrategias para no pagar impuestos federales le servirán para corregir errores del sistema tributario.

“Ahora trabajo para ustedes, ya no para mí. Con mi experiencia fiscal arreglaré la complejidad de las leyes de impuestos”, acotó Trump.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones tributarias de Trump, en la Casa Blanca, Josh Earnest, vocero del presidente Barack Obama, reconoció que el sistema fiscal del país tiene muchas imperfecciones y que necesita ser corregido.

“El presidente Obama siempre ha clamado por una reestructuración de las leyes de impuestos para hacerlas más justas, pero el Congreso federal y los republicanos se oponen”, dijo Earnest.

A poco más de un mes de los comicios presidenciales se recrudeció la guerra sucia entre Clinton y Trump.

Este lunes y con la noticia revelada por The New York Times, la candidata demócrata dio a conocer un nuevo comercial de televisión de 30 segundos para arremeter contra Trump.

Bajo el título “arrogante” el spot televisivo de 30 segundos transmitido a escala nacional comienza señalando a través de la voz de un narrador: “Usted trabaja duro, usted paga sus impuestos. Entonces ¿por qué Donald Trump no paga los suyos?”