“The 100”, la popular serie de EU va por su cuarta temporada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fama de la serie televisiva de ciencia ficción post apocalíptica The 100 (“Los cien”) es mucha. Sus fans ya esperan con ansiedad la cuarta temporada que se estrenará a principios del 2017 según la cadena estadunidense The CW que, por cierto, cumple 10 años de su fundación.

El proyecto televisivo está basado en la exitosa trilogía de novelas de la joven escritora estadunidense Kass Morgan (Nueva York, 21 de julio de 1964).

El primer libro The 100 fue publicado el 3 de septiembre del 2013. La secuela, Day 21 (“Día 21”), se lanzó al mercado el 25 de septiembre del 2014, y el tercer volumen, Homecoming (“Vuelta a casa”) fue colocado en las librerías el 26 de febrero del 2015.





Habrá una cuarta novela, Rebellion (“Rebelión”) que se dará a conocer el próximo 6 de diciembre.

Lo curioso es que antes de la publicación del volumen primero, el productor de The CW, Jason Rothenberg, creador de la serie Cuerpo político, se interesó en llevar la historia a la pantalla chica, por lo que la temporada inicial de 13 capítulos se estrenó en marzo del 2014, con los actores Bellam Blake, Clarke Griffin, Bob Morley y Eliza Taylor, con los dos últimos en los roles principales.

La segunda temporada de 16 episodios salió al aire en 2015. La tercera — igual de 16 programas– fue estrenada en enero de este año y la repite el canal de paga Warner Bros todos los miércoles a las 22:00 horas en México y el resto de América Latina.

Tema apocalíptico

La trama ocurre casi cien años después de que una guerra nuclear ha terminado con parte de la civilización. Entonces, se produce la huida de humanos que sobrevivieron. El futuro de la raza humana ahora está a cargo de unos jóvenes delincuentes que consiguieron salvarse en una nave espacial.

Desde la estación interestelar The Ark, (“El arca”), cien de los supervivientes son enviados de vuelta a la Tierra para investigarla y ver qué posibilidades hay para volver a habitarla.

En la primera parte se ve que 97 años atrás, el mundo fue destruido por una guerra nuclear y sólo 400 personas se salvaron en 12 naves que fueron enviadas al espacio. Esas naves con referencia bíblica llamadas cada una “El Arca”, permitieron que la población se incrementara a casi cuatro mil personas, pero hay escasez de alimentos.

Las autoridades de “El Arca” tratan de ejercer control de la natalidad e instauran la pena de muerte para quienes violen las leyes. En secreto, han enviado a cien jóvenes delincuentes a la Tierra para que vean si puede ser habitable de nuevo. Para esos chicos, es un planeta desconocido y deben hacer a un lado sus diferencias a fin de enfrentar los peligros; pero su misión es asegurar la supervivencia de la especie humana y la de ellos mismos.

En la tercera temporada, varios personajes sucumben, lo cual causó descontento de los seguidores de la serie a través de Twitter.

The CW inició sus labores en septiembre del 2006, tras la fusión de las cadenas The WB y UPN. Se dirige a gente de entre 18 y 34 años de edad, aunque han lo grado captar a los que tienen más de 34 años con Zombie, Arrow, The Flash y The Vampire Diaries. Para este otoño renovaron Supergirl, The Flash, Arrow y The Vampire Diaries.

Por lo que respecta a The 100, hay que resaltar que no se ha alineado en su totalidad a las novelas de Kass Morgan, lo cual es válido. En tanto, ya se ha filtrado que para la cuarta temporada, la Tierra una vez más está siendo invadida por la radiación nuclear y que en máximo seis meses se convertirá en un lugar inhabitable para los humanos.

Así que la serie se pondrá una vez más muy interesante…