Octubre con “Atlas del jazz en México”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Atlas del jazz en México es un amplio y diligente estudio del historiador y periodista Antonio Malacara Palacios (Ciudad de México, 1955), cuya primera edición ha corrido con mucha suerte durante las presentaciones realizadas a lo largo de este año por toda la República Mexicana (ver http://www.proceso.com.mx/311413/libro-de-jazz-de-malacara).

Documento imprescindible para aquellos que aman el arte musical y las improvisaciones sonoras, las 400 páginas del Atlas del jazz en México conforman un volumen de alta riqueza no sólo para el género jazzístico en nuestro país, sino para la historia de la música nacional a partir de la centuria anterior.

Durante los últimos cuatro años, Malacara Palacios recorrió vastos rincones de la República Mexicana para recabar información de viva voz con músicos, melómanos y promotores del género. Así, compiló el amplio universo cartográfico que integra este abundante Atlas del jazz en México (Secretaría de Cultura/Cámara de Diputados/Taller de Creación Literaria EN EL BORDE).

Con una labor intensa y fructífera, con miras a publicarse en tres tomos futuros y versión digital, el también colaborador de La Jornada refiere:

“Desde que empecé a recorrer el país para platicar, conferenciar o debatir alrededor de esta música, los funcionarios culturales y los promotores me preguntaban por algún músico o grupo, mientras que los músicos me pedían el teléfono de algún funcionario o club. Lo extraño era que los músicos de Mazatlán no supieran lo que sucedía con el jazz en Los Cabos… Este fenómeno de aislamiento involuntario se repetía en todas partes…

“Supe entonces que era necesario trazar un mapa, o dos. O un atlas. Me di a la tarea de armar un directorio de músicos, uno de festivales, uno de programas de radio, uno más de clubes y varios otros que nos ayudaran a navegar con más facilidad por estas aguas.”

Antonio Malacara ha sido llamado “un ferviente activista del jazz” (por el compositor Eduardo Soto Millán en Proceso). Ahora, Malacara nos envía un boletín donde anuncia las próximas actividades referentes a este importante volumen jazzístico de 400 páginas, publicado con apoyos de la Cámara de Diputados, diciendo:

“Entre asombros, palmas y sauces, las presentaciones del Atlas del jazz en México siguen extendiéndose por todo el país…”

Las actividades para el mes de octubre son:

Morelia: Centro Cultural Universitario, UNAM Campus Morelia (Francisco I. Madero Pte. # 350, Col. Centro). Viernes 7, 19 horas. En los comentarios estarán Juan Alzate (Conservatorio de las Rosas), Julio Murillo (Universidad Vasco de Quiroga) y el autor. La música correrá a cargo de Cafe and Wings.

León, Guanajuato: Centro Cultural La Casa Azul (Donato Guerra # 328, Barrio de Santiago). Sábado 8, 18 horas. Participan Luis Flores (Escuela de Música de León), Jorge García Hernández (Universidad Iberoamericana), Ramón Torres (grupo Argentum) y Antonio Malacara. Música en vivo de Los Pájaros Lolos y La Batería Invisible.

Chilpancingo, Guerrero: Auditorio “Sentimientos de la Nación” (Boulevard René Juárez Cisneros s/n). Viernes 14, 17 horas. Charla con Mauricio Leyva (Secretaría de Cultura), Emmanuel Nieves (pianista, promotor Cultural), Francisco Nieves (saxofonista) y Toño Malacara. Actuación sonora de Guerrero Jazz.

Saltillo, Coahuila: Auditorio de la Universidad Iberoamericana (Eje 2 # 870, Parque Las Maravillas). Viernes 21, 20 horas. En los comentarios estarán Mabel Garza (Instituto de Cultura de Saltillo), Jorge González Vargas (Radio TV Imagina), Héctor Zárate (Jazz Fest de Saltillo) y el autor. La música correrá a cargo de Héctor Zárate Experimentrío.

Durango: Centro Revueltas Core (Independencia # 110 Sur, Centro Histórico). Sábado 22, 17:30. En los comentarios estarán Francisco Castañeda (Universidad Juárez del Estado de Durango), Jaime Hernández (Radio Universidad) y Malacara. Actuación musical del Saatvia Cuarteto.

Tapachula, Chiapas: Planetario del Colegio de Bachilleres (Paseo de los Cerritos s/n, Col. Los Cerritos). Viernes 28, 18 horas. En los comentarios estarán Guillermo Espinal (Universidad Autónoma de Chiapas), y Manuel de Jesús Navarro y Jorge Flores Saldaña (Festival Tapajazz) con el autor. La música irá a cargo de Reynaldo Palacios y Juan Manuel Núñez.

Autor desde los años setenta, cuando publicó en Editorial Era un libro de Elvis Presley, Malacara destaca por los siguientes títulos:

Catálogo subjetivo y segregacionista del rock mexicano (2001), De la libertad en pequeñas dosis: notas del jazz nacional (2002), Catálogo casi razonado del jazz en México (2005), Viaje al fondo del jazz (2008), Sub versión de los hechos. 200 bandas de jazz (2012), las biografías de los tecladistas Juan José Calatayud (1939-2003) Modelo para armar (2007) y Eugenio Toussaint (1954-2011) Las tangentes, el jazz y la academia (2009).