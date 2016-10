Querétaro confirma que “Pájaro” Benítez sufre de parálisis facial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El delantero paraguayo Edgar Pájaro Benítez sufrió una parálisis facial que lo alejará de las canchas de una a tres semanas, anunció el equipo Querétaro.

Benítez también ha quedado fuera de la convocatoria de la selección paraguaya, que dirige Francisco Arce, para los juegos contra Colombia y Argentina, correspondiente a las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Los juegos de referencia están programados para disputarse el 6 y 11 de octubre, en el orden respectivo.

El médico Franco Vázquez Ponce precisó que Benítez presentó una parálisis facial o parálisis de Bell del lado izquierdo, el martes 27 de septiembre.

“Me estoy recuperando de a poco. Tenía muchas ganas de estar en la selección. Tuve un golpe detrás de la oreja y en la semana se me inflamó. Del día del golpe pasaron cuatro días, luego me dolía la cabeza y no podía mover esa zona del rostro. Ahora, por lo menos, ya puedo hablar y moverme un poco”, relató Benítez, quien no realizó el viaje a Asunción.

La Asociación Paraguaya de Futbol (APF) confirmó que el jugador permanecerá en Querétaro, donde recibirá tratamiento sin realizar actividad física.