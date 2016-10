Femexfut apelará otra vez sanción de FIFA por grito de “¡Ehhh puto!”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) apelará una vez más la sanción económica que le impuso la FIFA porque los aficionados insisten en gritarle “¡puto!” al portero del equipo rival durante los partidos de la selección mexicana.

El secretario general de la Femexfut, Guillermo Cantú, dio a conocer que este nuevo proceso de apelación –como en otros cinco procedimientos disciplinarios abiertos contra México por la misma razón– tiene la intención de explicar a la FIFA que el grito de “¡Eeehhh… puuutooo!” no tiene una connotación homofóbica ni discriminatoria.

“La Comisión Disciplinaria de FIFA abrió un nuevo procedimiento en nuestra contra por el tema del grito. Si bien es cierto que nos han vuelto a sancionar, también han reconocido nuestros esfuerzos por crear conciencia sobre este tema.

“Apelaremos la sanción pues no estamos de acuerdo con la connotación que FIFA ha dado al grito. Buscaremos explicarles que el grito en México no se hace con la finalidad que FIFA ha interpretado. Ya en el Mundial de Brasil la Comisión Disciplinaria determinó que en el contexto específico el grito no era discriminatorio”, dijo Cantú.





El federativo comentó al diario Reforma que esta controversia se resolvería incluso en el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).

Según Cantú, el problema radica en que la definición en inglés de “puto” sí alude a las personas homosexuales, pero que en español “es el masculino de la palabra”.

A pesar de la resistencia de la Femexfut, el propio organismo emprendió una campaña llamada “Ya párale”, en la que los arqueros de la selección nacional Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y José de Jesús Corona pidieron a los aficionados que no griten.

“No quiero ni imaginarme un estadio vacío, no queremos jugar sin tu apoyo”, dice Ochoa. Después, Talavera: “detengamos juntos el grito hacia el portero rival”. Corona: “Esto ya no es un juego y queremos contar contigo”.

En el video que grabaron, se lee: “Evitemos que veten nuestro estadio”.

Las declaraciones de Cantú y la posición de la Femexfut descalifican su propia campaña.

La FIFA multó este martes a la Federación con 30 mil francos suizos (unos 600 mil pesos) por los gritos durante el partido contra Honduras el pasado 6 de septiembre.