No habrá alianza con Morena para el 2018: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que con Morena no hay ni habrá ninguna relación, y que solo está trabajando con PRD, PT y Movimiento Ciudadano para construir su candidatura presidencial rumbo al 2018.

“Estamos trabajando, habrá que ver cuáles son las decisiones finales de cada uno de estos institutos políticos pero estamos trabajando y estamos platicando, habrá que esperar”, señaló en entrevista con Radio Fórmula.

“Sabemos cuál será la ruta, no ha habido nada (con Morena), no lo advierto, la verdad no veo ese ánimo, sin ninguna duda (ya tienen a su candidato muy bien definido), yo así lo veo”.

Mancera comentó que hay una gran posibilidad de que se haga una amplia convocatoria de alianza a nivel nacional.

“De manera natural habrá que trabajar un proyecto en donde se pueda convocar a PRD, a PT y a Movimiento Ciudadano, a la ciudadanía e independientes, hemos visto muy buen ánimo en estados del norte, en varias de las entidades, ahí se advierte”.