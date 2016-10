Ciudad de México rompe récord de homicidios en los últimos 16 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los primeros seis meses de 2016 registraron el mayor nivel de homicidios en la Ciudad de México en los últimos 16 años, además de que aumentó en el número de secuestros, robos a casa habitación y delitos sexuales, según un estudio del Observatorio Ciudad de México. Seguridad y Justicia.

Basado en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la Procuraduría General de Justicia local, la organización civil aseguró que las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez son las más peligrosas en cuanto a homicidios, extorsiones y secuestros, respectivamente.

De acuerdo con el Observatorio, en los primeros seis meses de 2016 se registró una tasa de 5.05 casos por cada 100 mil habitantes, indicador que no se registraba en la capital desde 2000, es decir, un año después de que la izquierda comenzó a gobernar la capital del país.

Contrario al discurso oficial del gobierno de Miguel Ángel Mancera, el estudio demuestra que de enero a junio de este año se registraron 87 mil 378 delitos de todo tipo, cifra que significó un incremento de 7 % respecto al mismo periodo del 2015.

Pero no es lo peor, pues asegura que la “cifra negra” de delitos en la capital alcanzó su nivel más alto de los últimos seis años, pues 95% de los crímenes no son denunciados ante las autoridades. El año pasado el dato fue de 94.7% –por encima del promedio nacional que fue de 93.7%–, mientras que en 2011 la cifra apenas llegaba a 90%.

A esa gravedad se suma el incremento de 4.55% en el número de secuestros y 16.25% en el de robo a casa-habitación.

Las delegaciones más peligrosas

Según el Observatorio Ciudad de México, la delegación Cuauhtémoc – donde se concentra las sedes del gobierno local y federal— es la que representa mayor riesgo para sus habitantes y visitantes de ser víctimas de homicidio doloso, robo con violencia, a negocio y a transeúnte, además de violación.

Gobernada por Ricardo Monreal, del partido Morena, es la demarcación que ocupa el primer lugar en cinco de los 10 delitos reportados por el SESNSP. La tasa de incidencia de éstos es mayor al promedio que registra, no sólo la Ciudad de México en su conjunto, sino el país entero.

Las cifras no mienten: de enero a junio de este año, en las calles e inmuebles de la delegación Cuauhtémoc se registró una tasa de 10.71 asesinatos por cada 100 mil habitantes, en tanto que el indicador en la capital fue de 5.06 casos y, a nivel nacional, de 7.7 eventos.

El caso de robo con violencia no es menos grave. En el lapso mencionado se registraron casi 262 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional fueron 75. Respecto al robo a negocio, hubo 207 casos mientras que en el país fueron 26. Y sobre asalto a transeúnte, fueron 338 por encima de los 26 en todo el país.

En otro delito grave como violación, la delegación gobernada por Monreal Ávila registró una tasa de 6.2 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel ciudad fueron 3.09 casos –la mitad—y al nacional fueron 5 casos.

La delegación Benito Juárez, gobernada por el panista Christian von Roehrich es la segunda más peligrosa en la ciudad pues lidera en tres delitos de alto impacto: secuestro, robo de auto y asalto a casa-habitación.

De acuerdo con el Observatorio, esta demarcación –donde se encuentra la colonia Del Valle, la de mayor índice de calidad de vida en el país–, registra una tasa de 0.76 secuestros denunciados por cada 100 mil habitantes. Esa cifra significa casi tres veces más frente a la tasa que tiene la ciudad, con 0.26 casos, así como dos veces más ante la nacional que marca 0.42 eventos.

Por si fuera poco, en el robo de automóviles también ocupa el primer lugar con 116 casos por cada 100 mil habitantes, cifra que representa casi 100% más que el local y nacional. Y en cuanto a robo a casa-habitación, la delegación panista tiene una tasa de 75 casos, dos veces más que los que ocurren a nivel nacional.

La tercer delegación más peligrosa es la Miguel Hidalgo, también gobernada por el PAN, a cargo de Xóchitl Gálvez. Ahí, el delito que domina es la extorsión. El estudio mencionado asegura que la tasa es de 6 casos por cada 100 mil habitantes, dato que quintuplica el promedio nacional – de 1.89– y el duplica el local que es de 3.42 casos.

De menor gravedad, aunque no menos importante son las cifras detectadas en la delegación Venustiano Carranza, gobernada por Israel Moreno, del PRD, sobre homicidios no intencionales. El estudio asegura que tiene una tasa de 9.33 en el periodo señalado, 33% por encima de la nacional que es de seis casos. No obstante, aclara que la mayoría se deben a incidentes de tránsito.

En contraste a este escenario, el Observatorio Ciudad de México detectó que las delegaciones menos peligrosas son Milpa Alta, Cuajimalpa y Tláhuac.

La primera destaca porque tiene las tasas más bajas en relación con el robo de vehículo, a casa habitación, a negocio y a transeúnte, así como homicidio culposo.

En tanto, Cuajimalpa tiene los números más bajos en cuanto a robo con violencia, violación y homicidios dolosos; y Tláhuac es la delegación con menos extorsiones.

El pasado 17 de septiembre, al rendir su Cuarto Informe de gobierno ante la Asamblea Legislativa, Miguel Ángel Mancera apenas tocó el tema de la inseguridad en la capital que gobierna:

“La Ciudad de México en la cifra de homicidios tuvo un repunte, pero sobre todo, homicidio en riña. Esto no puede ser así, todas las acciones debemos orientarlas a tener mejor seguridad y por supuesto, a proteger y promover los derechos humanos.

“Las cifras nos indican este año que si bien hemos logrado una disminución en los delitos de alto impacto de 15.8, se han cometido, es decir, cuatro mil 500 delitos menos, seguimos preocupados para poder seguir avanzando en las tareas que hoy nos demandan”.