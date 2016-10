Mancera reprocha trato desigual a estados por presupuesto 2017

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera acusó al gobierno federal de no tener un trato “justo ni parejo” entre las entidades del país por el recorte en el Paquete Presupuestal 2017 y regresó a sus advertencias al decir que la afectación a la Ciudad de México provocaría desaceleración de la economía nacional.

En conferencia, tras reunirse con legisladores del PRD en la Cámara de Diputados, comparó la asignación de recursos para proyectos en el Estado de México contra la ausencia de éstos para la capital del país:

“Lo que hemos corroborado y lo que también hemos insistido y aquí lo acabamos de reforzar es, por ejemplo, esto que viene para el tren México-Toluca (la capital mexiquense) primera etapa: 17 mil 840 millones, y el Metro en cero. Entonces, yo no entiendo cuál ha sido el criterio para dotar a esa obra de 18 mil millones y para dejar al Metro en cero. Nada más de sistema de movilidad a sistema de movilidad, el Metro tiene un camino andado y probado de sobra”.

Sin mencionar a la entidad gobernada por el priista Eruviel Ávila, sucesor del ahora presidente Enrique Peña Nieto, siguió: “Eso es lo que no entendemos, con vialidades que están haciendo para atravesar y comunicar algunos cerros. Ese es el punto”.





Mancera Espinosa reiteró que no “aflojará el pie, hasta que la Ciudad de México pueda ser tratada con justicia, con lo que le corresponde. No estamos pidiendo de más, no queremos un trato preferencial, no queremos un trato distinto a las demás entidades”.

No obstante, advirtió que si se aprueba el recorte de alrededor de 10 mil millones de pesos para “fondos prioritarios” como lo plantea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podría frenarse haber consecuencias nacionales.

“Si se frena la Ciudad de México se va a frenar la economía nacional. Entonces, si nosotros tenemos una desaceleración de la economía de la Ciudad de México por afectaciones presupuestales podemos tener una desaceleración también de la economía nacional”.

Explicó que si se realiza el recorte, “la Ciudad de México tendrá que funcionar, nosotros tendremos que hacer todas las adecuaciones para darle garantía a la ciudadanía de funcionamiento.

“Pero es claro que el riesgo no solamente es local, es nacional”.