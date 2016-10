“Váyanse, llévense su dinero a otra parte”, dice presidente filipino a Obama y UE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente filipino Rodrigo Duterte retó hoy a gobiernos extranjeros y organismos internacionales, que han criticado la guerra de su administración contra las drogas, a retirar su asistencia a Filipinas.

El mandatario filipino hizo referencia a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al gobierno estadunidense de Barack Obama y a la Unión Europea (UE), que han expresado su preocupación por las violaciones a los derechos humanos por la guerra que su gobierno ha emprendido contra la amenaza de las drogas.

“Nunca entenderán el dolor que sufren mis compatriotas. Váyanse, llévense su dinero a otra parte. Sobreviviremos como nación”, desafió Duterte, cuya campaña contra el tráfico de estupefacientes ha dejado hasta ahora la muerte de más de 3 mil personas.

El mandatario lanzó la advertencia en aparente respuesta a rumores sobre un posible retiro de la asistencia extranjera, destacó este jueves la agencia informativa Xinhua.





Duterte dijo en un discurso en la ciudad de Butuan, al sur de Filipinas, que no espera que el presidente Barack Obama y la UE entiendan su estilo de capturar a presuntos comerciantes y usuarios de drogas ilícitas.

“No espero que Obama, no espero que la UE me entiendan. No me entienden y, si piensan que es momento de retirar su asistencia, adelante. No mendigaremos por ella“, declaró Duterte.

“¡Tenemos un problema aquí tratando de conservar nuestra sociedad y fastidian con derechos humanos, derechos humanos y luego nos amenazan con su ayuda!”, fustigó.

“¿Cómo nos ven?, ¿cómo mendigos? ¿Eso es exactamente lo que ustedes dicen por su ayuda? Sobreviviremos. Sobreviviremos como una nación aun por el camino más duro. Seré el primero en pasar hambre y seré el primero en morir de hambre“, afirmó Duterte.

“No se preocupen”, dijo Duterte, “nunca, nunca comprometeremos nuestra dignidad de filipinos”.

Duterte dijo a Obama que “se puede ir al infierno”, en un discurso el pasado miércoles, en su diatriba más severa contra el presidente de Estados Unidos.

Estados Unidos presta ayuda a Filipinas en el combate al terrorismo y en la realización de ejercicios militares conjuntos.