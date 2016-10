Premio Nobel de la Paz al presidente colombiano Juan Manuel Santos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ganó el premio Nobel de la Paz 2016 por sus esfuerzos de llevar la paz a su país tras 52 años de conflicto armado, anunció este viernes en Oslo el Comité Nobel de Noruega.

El Comité Nobel resolvió que el premio es un claro apoyo a la decisión de Santos de invitar a todas las partes a participar en un amplio diálogo nacional para que el proceso de paz no muera, luego de que el pasado domingo ganara el “no” a los acuerdos de paz firmados con las FARC en un referéndum, de acuerdo con información de la agencia EFE.

“El hecho de que la mayoría de los votantes dijera no al acuerdo de paz no significa necesariamente que el proceso de paz esté muerto. El referéndum no fue un voto por o contra la paz”, señala el fallo.

“Ese resultado ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro de Colombia. Hay un riesgo real de que el proceso de paz se paralice y de que estalle de nuevo la guerra civil, lo que hace todavía más importante que todas la partes, encabezadas por el presidente Santos y el líder de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, mantengan el respeto al alto el fuego”.

Según el jurado, el premio es también un tributo al pueblo de Colombia que, a pesar de las grandes dificultades y los abusos, no ha perdido la esperanza en una paz justa, a todas las partes que han contribuido al proceso de paz y a todas las víctimas de una guerra que se ha cobrado la vida de al menos 220 mil colombianos y ha obligado a abandonar sus casas a más de seis millones de personas.

El Comité consideró que los esfuerzos de Santos llevaron al acuerdo de paz y, aun sabiendo que era controvertido, el presidente colombiano decidió someterlo al voto de sus compatriotas.