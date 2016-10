Las niñas dedican 40% más tiempo que los niños a tareas domésticas: Unicef

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las niñas de entre cinco y 14 años de edad dedican 40% más tiempo que los niños (160 millones de horas al día) a realizar trabajos no remunerados, entre ellos tareas del hogar, como cocinar, limpiar, cuidar de algún miembro de la familia, y recoger agua y leña.

Así lo destacó el Fondo para la Infancia de Naciones Unidas (Unicef) en un informe publicado con motivo del Día Internacional de la Niña, que se conmemora el próximo 11 de octubre.

Con el título Harnessing the Power of Data for Girls: Taking stock and looking ahead to 2030 (“Sacar partido al poder de la información para las niñas: balance y previsiones hacia el 2030”), el estudio precisa que la carga desproporcionada de tareas domésticas comienza a temprana edad, en niñas de entre cinco y nueve años que dedican 30% más de tiempo que los niños de su edad (el equivalente a 40 millones de horas al día) a realizar tareas del hogar.

Las desigualdades aumentan conforme crecen, con niñas de entre diez y 14 años que dedican 50% de tiempo más que los niños de la misma edad (o 120 millones de horas cada día).





Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México, en 2013, casi un millón de niños, niñas y adolescentes de entre cinco y 17 años realizaban tareas domésticas y no asistían a la escuela. Un 70% de esta población eran niñas y 30% niños.

“La sobrecarga de las tareas domésticas no remuneradas comienza en la primera infancia y se acrecenta cuando las niñas llegan a la adolescencia”, explicó Anju Malhotra, asesora principal de Unicef en materia de género.

Añadió: “Como resultado, las niñas sacrifican oportunidades tan importantes como aprender, crecer y, simplemente, disfrutar de su infancia. Esta distribución desigual del trabajo en la niñez perpetúa además los estereotipos de género y la doble carga que soportan las mujeres y las niñas generación tras generación”.

El informe destaca que el trabajo de las niñas es menos visible, y a menudo es menospreciado. Es frecuente que se imponga a las niñas responsabilidades adultas, como cuidar de un familiar o de otros niños. Y el tiempo que dedican a estas tareas limita el tiempo que tienen para jugar, socializar con amigos, estudiar y vivir su infancia. En algunos países, la recolección de leña y agua las expone a riesgos, incluida la violencia sexual.

Asimismo, pone de manifiesto que las niñas de entre diez y 14 años de Asia Meridional, Oriente Medio y el Norte de África dedican casi el doble de tiempo que los niños a las tareas domésticas.

Y los países en los que las niñas de esas edades soportan la carga más desproporcionada de tareas domésticas respecto de los niños son: Burkina Faso, Yemen y Somalia. En este último país dedican la mayor parte de su tiempo a las tareas del hogar: en total 26 horas a la semana.

“Cuantificar las dificultades a las que se enfrentan las niñas es un primer paso esencial para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible en materia de igualdad de género y, así, derribar las barreras que limitan a mil 100 millones de niñas en todo el mundo”, afirmó Attila Hancioglu, jefe de Datos y Analítica de Unicef.

De acuerdo con el informe, los datos de dos terceras partes de los 44 indicadores relativos a las niñas incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) –la hoja de ruta mundial para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos y todas–, suelen ser limitados o pobres.

Además de las tareas del hogar, el informe presenta datos sobre otros problemas que afectan a las niñas y que abordan también los ODS: la violencia, el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y la educación.

Alcanzar los ODS que abordan estas cuestiones y empoderar a las niñas con los conocimientos, las destrezas y los recursos necesarios para desarrollar todo su potencial, no solo las beneficiaría a ellas, también podría encauzar el crecimiento económico, promover la paz y reducir la pobreza en el mundo, concluye el informe.