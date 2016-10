“Treintona soltera y fantástica”, un mensaje sobre la mujer actual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Chava Cartas dirige la comedia mexicana Treintona soltera y fantástica, protagonizada por Bárbara Mori, quien explica en entrevista que la película “muestra a una mujer que a cierta edad se empieza a cuestionar hasta qué punto seguir tratando de encajar en una sociedad, la cual le ordena cómo debe ser y lo que debe hacer, hasta que logra ver que le conviene escucharse a ella misma y saber qué es lo que quiere”.

La producción se estrenó este viernes en múltiples salas de cine del país. En este contexto, la protagonista detalla con preocupación:

“Por desgracia, se vive en una sociedad donde siempre estamos tratando de encajar y se olvida uno de lo que se quiere y damos una cara que los demás quieren ver. Entonces, eres un persona que no quieres ser para que seas aceptada, ya sea una mujer o varón. En general el ser humano se encuentra en esta búsqueda de encontrar un lugar en el mundo y se logra cuando se ve uno mismo hacia adentro y dejas de complacer a los demás. El mensaje del filme es luchar por lo que uno quiere ser”.





Director de la versión mexicana de Rosario Tijeras, Chava Cartas relata a apro: “a todos les queda claro que el pilar de la sociedad son las mujeres y en esta historia impresiona que a las chicas que cuentan con 30 años las tachen de que son quedadas. Y es que nos enseñan a casarnos a temprana edad para tener una familia y todo eso te va marcando muy fuerte que se debe uno casar por el civil y por la iglesia. Y es mínima la gente que no les importa y se van a vivir y del que no se ha casado hasta te dicen que es soltero por algo, que hay que tener cuidado”.

Enseguida, argumenta que esta película le gusta porque es una historia en la que una mujer muy guapa decide valientemente ir en contra de lo que dicta la sociedad.

“Y, por ejemplo, en Rosario Tijeras se habla justamente del rollo de la pobre mujer, cómo está metida en esta porquería de sociedad y que la única manera de salir adelante es de la manera más vil, siendo una sicario”.

En la charla interviene el actor Juan Pablo Medina:

“Creo que la película es muy actual, muy real y universal. A nosotros nos tocó una educación conservadora y yo creo que el mundo está cambiando, sigue existiendo la presión, pero creo que ya cada quien está teniendo la posibilidad de decirle a los demás que no, y teniendo la posibilidad de tomar sus propias decisiones, creo que eso es lo más valioso de la película.”

La trama de la película inicia cuando Inés (Mori), escritora, rechaza la propuesta matrimonial de su insípido novio y aprovecha su nueva soltería para redefinirse a sí misma como una mujer independiente, moderna y autosuficiente.

Aunque el rápido éxito de su columna “#BuscandoaInés” en el periódico recompensa pronto a la nueva Inés, su resolución se ve desafiada por una familia que la considera “quedada”; así como amigas aseñoradas que no tienen ya cabida para las señoritas, pero sobre todo, el tic-tac de su propio reloj biológico.

Este es el panorama ante el que Inés tiene que aprender a hacer lo más difícil: escucharse a sí misma y decidir lo que quiere de su vida.

Mori es positiva. Opina que ahora la gente está empezando a tomar decisiones diferentes:

“Las mujeres están viviendo un momento de empoderamiento en donde son independientes, pueden tomar sus propias decisiones y a los 30 y tantos ya llevas varias experiencias que te permiten poder decir ‘esto sí lo quiero vivir, esto no lo quiero vivir’, y los varones también. Y si me caso es porque yo lo decido, no porque tengo que hacerlo.”

–¿Qué experiencia les deja esta película?

Mori contesta primero:

–El dejar de hacer lo que te dicen que debes hacer y empezar a escucharte de qué es lo que tú realmente quieres, cuáles son tus sueños, no lo que tus papás esperan ver en ti.

Agrega el actor Medina:

“Las cosas que te dicen te las dicen con amor, pero hay que entender por qué te las dicen y a partir de ahí tomar tus propias decisiones siendo honesto contigo.”

Y finaliza, Cartas:

“Deseo que podamos tener películas que sean comedias románticas pero que tengan un mensaje, que sea una cinta que te lleve al cine y la pases bien y además tenga un mensaje que sea positivo y de reflexión. No decir que como es comercial es banal, y es totalmente superficial. Se puede combinar la situación. Es uno de los retos más grandes de esta película.

“Es una película, sí comercial, porque es ligera, la puedes ver desde varios ángulos y como la veas te va a dejar algo que pensar. Da un mensaje que está ahí, ser libre, pero real”.