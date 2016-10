Rendirán homenaje a Arturo García Bustos por sus 90 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Discípulo de Frida Kahlo y sobreviviente de la época dorada del muralismo en México, Arturo García Bustos recibirá este sábado un homenaje por sus 90 años de vida y setenta de carrera artística en el Museo Mural Diego Rivera, este sábado a las 14 horas, donde también se dará a conocer un volumen sobre su vida y obra.

Emocionado, vía telefónica expresó a Apro que le llena de honor recibir un homenaje, en especial por ver a amigos, colegas y gente interesada en su trabajo, pero sobre todo porque el recinto y sede del mural de Diego Rivera Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (1947), representa parte de su vida profesional y personal:

“Ver de nuevo el mural significa mucho en mi carrera, me llena de recuerdos, además cuando Diego Rivera estaba trabajándolo en el Hotel de El Prado con un grupo de discípulos entre ellos mi esposa (Rina Lazo), Frida Kahlo me mandó a El Prado para ver una manifestación de carteles y ahí conocí a Rina, así que ese mural representa muchas cosas para mí”.

La pareja se casó en 1949 tienen una hija llamada Rina y viven desde hace más de cuarenta años en la histórica Casa Colorada o de la Malinche en el centro de Coyoacán.

–¿Alguna vez le ha molestado que su nombre se ligue a Frida Kahlo?

–Al contrario, es un orgullo, la presencia de Frida en el panorama artístico fue especial, ella siempre se preocupó porque sus discípulos mantuviéramos el interés en el muralismo, recuerdo uno de mis primeros trabajos con ella al pintar unos murales en los lavaderos públicos de Coyoacán y me di cuenta de su amor por su trabajo.

El artista ha obtenido reconocimientos nacionales e internacionales, y a la fecha es miembro fundador del Salón de la Plástica Mexicana y miembro de número de la Academia de Artes. Hace dos años el extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (ahora Secretaría de Cultura) editó el volumen “Arturo García Bustos, en el espacio mágico del muralismo mexicano” el cual incluye textos de Miguel León-Portilla, Andrés Henestrosa, Eduardo Matos Moctezuma, Alfredo Cardona Peña, Alberto Híjar Serrano, Carmen de la Fuente, Magdalena Zavala, José Narro Robles, Leticia López Orozco, Rubén Vasconcelos Beltrán, Abel Santiago Díaz y el propio artista.

Y actualmente la Galería de Televisión Educativa ubicada en la delegación Venustiano Carranza de esta ciudad, expone la muestra “Miradas revolucionarias” con obra de García Bustos y Sarah Jiménez (a quien el homenajeado también considera discípula de Frida), “sólo que se casó pronto y ya no siguió”, comentó al respecto.

Además en el contexto del homenaje se presentará la segunda edición del volumen En tinta negra y en tinta roja. Arturo García Bustos, vida y obra de Abel Santiago y editado por la fundación Todos por el Itsmo.

–¿Cuál es el tema recurrente en su obra?

–Ante la situación del país la paz es un tema que me preocupa, el indigenismo, el grabado tiene un poder de crítica social enorme y eso me gusta, creo que mi obra ha tenido esa constante y me he esforzado porque llegue a las manos del público.

Sobre sus últimos trabajos García Busto comentó que justo el miércoles pasado finalizó un retrato de un expedicionario botánico de la Nueva España, llamado José Mariano Muciño, cuyo retrato ha sido poco conocido y que logró debido a una imagen que encontró al investigar sobre ese personaje.

El homenaje a Arturo García Bustos se realizará este sábado 8 a las 14:00 horas en el Museo Mural Diego Rivera con entrada libre al público, participarán Dina Comisarenco, Leticia López Orozco y Luis Rius Caso, además de Danae Pedroza como moderadora.