Shakespeare y Cervantes en La Corrala del Mitote

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Continúa el festival teatral “Shakespeare y Cervantes Viven. 4 siglos de mitotes”. Con La Corrala del Mitote, de la Compañía Nacional de Teatro, que durante todo el mes de octubre ofrece diversas presentaciones, para este fin de semana tiene programadas varias presentaciones en el marco de las actividades por el 400 aniversario luctuoso de Shakespeare y Cervantes. Hay más de 47 manifestaciones artísticas, 22 puestas en escena, 19 de ellas nacionales y tres internacionales, puestas por 14 compañías y 8 grupos emergentes, además de conciertos, rap y poesía transmedia. El escenario de La Corrala se ubica en el Estacionamiento 3 del Centro Cultural Universitario, Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria. Metrobús Centro Cultural. Puede consultar cartelera en www.teatro.unam.mx

Homenaje al pintor Arturo García Bustos en su 90 aniversario

Discípulo de maestros como José Chávez Morado, Alfrezo Zalce, Agustín Lazo, María Izquierdo y Frida Kahlo, el pintor Arturo García Bustos, considerado uno de los artistas visuales más prolíficos de México y miembro del llamado grupo Los Fridos, recibirá un homenaje este sábado 8 a las 14:00 horas, en el Museo Mural Diego Rivera. Participarán dina Comisarenco, Leticia López Orozco y Luis Rius Caso, y se hablará del libro En tinta negra y tinta roja. Arturo García Bustos, vida y obra, de Abel Santiago, en el cual se reúnen testimonios de García Bustos sobre sus inicios, consolidación, su trabajo en el grabado y la pintura y sus intereses políticos. El museo se encuentra en Balderas y Colón s/n, frente a la Plaza de al Solidaridad y la Alameda Central, Centro Histórico, Metros Hidalgo y Bellas Arts. La entrada es libre. Mayor información en el teléfono 1555-1900, extensiones 5412 y 5417; correo electrónico [email protected], sitio web del recinto (www.museomuraldiegorivera.bellasartes.gob.mx) y en sus redes sociales: museomural.diegorivera en Facebook y @MuseoMural en Twitter.

Orquesta Barroca de Friburgo en Bellas Artes





Luego de una prolongada ovación de pie en su primera presentación la noche del 5 y 6 de octubre, la histórica Orquesta Barroca de Friburgo (en el marco del año dual México-Alemania) y su director artístico, Gottfried Von Der Goltz interpretarán este sábado 8 de octubre a las 19 horas la Sinfonía No. 6, Pastoral, y la Sinfonía No. 5; y el domingo 9 las 17 horas la Sinfonía No. 8, y la Sinfonía No. 7 de Beethoven en el Palacio de Bellas Artes, las cuales giran en torno a los temas de libertad, el poder del destino, la naturaleza idílica, la grandeza, el heroísmo y la humanidad. Fundada en 1987 la agrupación realizará un último concierto este martes con la sinfonía 9 Coral a las 20 horas, también en Bellas Artes. METRO y Metrobús Bellas Artes.

Exposición del fotógrafo Héctor García en la Galería José María Velasco

Bajo la curaduría de Gabriela González, directora también del Fondo María y Héctor García, la Galería José María Velasco expone la muestra “La dolce vita: Héctor García y la Ciudad de México a mediados del siglo XX”. Se trata de una exposición fotográfica con la cual dicho recinto celebra su 65 aniversario y para la cual se seleccionaron 44 imágenes que ofrecen un panorama general de la capital mexicana en los años cincuenta: bailarinas, policías, niños jugando en la calle, personajes como Frida Kahlo, María Félix y Agustín Lara, así como Diego Rivera pintando el retrato de Silvia Pinal, entre otros. También en la muestra se exhibe 14 imágenes que conforman el foto reportaje que en su tiempo realizó al pintor David Alfaro Siqueiros, durante su estadía en la entonces Penitenciaría de Lecumberri y de la que se dice fue fundamental para su liberación. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 20 de noviembre, en horario de martes a domingo de 9 a 17:30 horas, La galería e encuentra ubicada en Peralvillo 55 Col. Morelos .

Puesta infantil “Cosas pequeñas y extraordinarias”

Emma es una niña de ocho años que le gusta coleccionar cosas pequeñas y extraordinarias y es muy feliz, pero debido al peligro que corren sus papas (son periodistas) y la desaparición de su tío (fotógrafo), la familia se muda a otro lugar donde se habla un idioma raro y conoce por primera vez el mar, ahí Emma poco a poco irá descubriendo otras cosas pequeñas y extraordinarias que también le traerán felicidad a su nueva vida. Escrita y dirigida por Daniela Arroio y Micaela Gramajo a través de la Compañía Proyecto Perla, la puesta tiene funciones hasta el 30 de octubre todos los sábados y domingos a las 13 horas en el Teatro Benito Juárez en Villalongín 15, colonia Cuauhtémoc, Metrobus Reforma.

Museos con visitas interactivas

Otra oferta interesante del Conaculta es la opción de la página del Museo del Palacio de Bellas Artes que forma parte de los Museos Interactivos y que acaba de darse a conocer. Hay un mapa que le mostrará el recorrido para ver los murales de manera digital y con zoom propio a diez centímetros de distancia real. Así, recorra palmo a palmo y al detalle las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano en: www.museopalaciodebellasartes.gob.mx Pero también puede recorrer en 3D y con tecnología de 360° otros tres recintos más: www.museocasadecarranza.gob.mx

www.museoculturaspopulares.gob.mx

www.museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx

www.cultura.unam.mx

Desde esa página web puede ver el diario digital Cultura.Unam y checar la programación en los diversos espacios culturales que la universidad pone a la orden del día; de esta forma, al entrar usted puede elegir ver la cartelera por fecha, el apartado de recomendaciones, o las actividades en las salas del Centro Cultural Universitario. La página es una excelente opción para ver todo aquello referente a las disciplinas artísticas y buscar la mejor opción para este viernes y fin de semana. Algunos eventos son gratuitos y otros tienen costos mínimos, con respectivos descuentos a maestros, estudiantes e Inapam. Un click y… ¡pase el dato a sus conocidos!

Cartelera auditiva del INBA

La cartelera de actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes la puede encontrar en su portal web en www.inba.gob.mx; ahí, del lado izquierdo, en el apartado “Radio INBA”, escuche los anuncios de las actividades más importantes del momento y también, cápsulas temáticas, piezas de conciertos pasados, audiolibros y diversos programas de su interés. Sólo dele click a la liga de arriba y entérese.

Cultura de la CDMX

Para conocer la cartelera de actividades de la Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal, visite la siguiente página: http://www.cultura.df.gob.mx/index.php/musica.

Teatro de la Ciudad: “Mi cartelera”

Más allá de la cartelera de las instituciones oficiales, hay varias obras y espectáculos de alto nivel que no cuentan con la publicidad o el espacio necesarios para darse a conocer; por eso la web y aplicación para celular Mi Cartelera (http://www.micartelera.mobi/index.php.) es una buena alternativa para enterarse de estrenos y apuestas de pequeñas, medianas y grandes compañías teatrales que bien vale la pena ver. Basta echarle un ojo y buscar una opción, ya sea por sede, obra, artistas, para adolescentes, niños, adultos, incluso hasta