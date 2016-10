Interponen queja en la CNDH por omisiones tras emboscada a soldados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de militares en retiro y la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntas violaciones a las garantías fundamentales de los soldados víctimas de un ataque del crimen organizado el pasado 30 de septiembre en Culiacán, Sinaloa.

“No les dieron el apoyo, no les dieron el auxilio cuando fueron atacados. No hubo una investigación correcta porque ni modo que el C-4 sí ve cuando los militares se estaban trasladando pero no se percata cuando los miembros de la delincuencia organizada se andan paseando por todo Culiacán, Sinaloa en 25 camionetas blindadas con gente vestida de civil y portando armas de grueso calibre”, dijo al diario El Universal César Gutiérrez Priego, representante de la Fundación.

Incluso dijo que existen pruebas de que el convoy militar emboscado no recibió apoyo de ninguna autoridad federal, estatal ni municipal, aun cuando lo solicitaron. Es más, agregó que ni los bomberos acudieron a apagar el incendio de los vehículos militares en el tiroteo sucedido en Bacacoragua, municipio sinaloense de Badiraguato.

Considerada por los denunciantes como “inédita”, la queja señaló a los poderes Ejecutivo y Legislativo, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Secretaría de Marina (Semar) Procuraduría General de la República (PGR), gobierno de Sinaloa, autoridades de seguridad del estado y presidencial municipal de Culiacán como responsables de esas violaciones.

Los denunciantes agregaron que la denuncia también se hizo con el propósito de revertir la recomendación que hizo la misma CNDH para “restringir” a las Fuerzas Armadas el uso de armas de alto poder.

Argumentaron que no existe un reglamento para regular la participación de militares en labores de seguridad pública y acusaron una total omisión de Legislativo y del Ejecutivo.

Gutiérrez Priego detalló que con la recomendación de la CNDH los militares han quedado en desventaja ante el crimen organizado.

Tras interponer la queja, los denunciantes colocaron afuera de la sede del organismo una ofrenda floral en memoria de los soldados muertos.