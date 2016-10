Alumno de la UNAM se incorpora a la NASA como estudiante-investigador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Yair Ismael Piña López se convirtió en el primer mexicano, y el más joven alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México en ser aceptado como estudiante-investigador por la National Aeronautics and Space Administration (NASA), luego de su trabajo sobre la medición de radiación en el espacio o dosimetría espacial.

El joven de 20 años de edad propuso y desarrolló, en conjunto con el físico Epitafio Cruz Zaragoza, un detector activo para distintos tipos de radiación, principalmente de uranio natural y estroncio 90. Su investigación, publicada en el Journal of Physics, busca “distinguir la radiación y las partículas para prevenir algún desastre en los astronautas”, explica.

El estudio fue su primer artículo científico, en desarrollo con la Unidad de Irradiación y Seguridad del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM; también, fue publicado en 2015 cuando Piña López apenas cursaba el primer semestre de la carrera y a la par participaba en el programa “Orión” de la NASA.

De acuerdo con el escolar de quinto semestre de la Licenciatura de Física, México es el único país en desarrollar esta línea de investigación.





“Este menú de radiación es muy aplicable en vuelos espaciales y es por eso que la NASA utiliza nuestro artículo para tomarlo como referencia en las futuras misiones, que son a la Luna y a Marte, y es indexado en su Sistema de Datos Astrofísicos”, dijo.

Dada la trascendencia de su investigación, el alumno asociado en el ICN, de igual manera fue llamado por la Universidad de Samara, en Rusia, para participar el “Project Pilot Manager”, que busca desarrollar un componente satelital para medir la cantidad de iones en la ionósfera.

“Debo continuar con las investigaciones, servir de ejemplo a los demás, incentivarlos, demostrarles que no hay que atarse de manos, buscar la puerta adecuada, tocar, platicar y solucionar los retos que tenemos en nuestro país”, aseguró.

La designación y el reconocimiento por parte de la NASA fue dada a conocer a través de la International Space Education Board, en el 67 International Astronautical Congress, en Guadalajara, Jalisco.

“Uno de los sueños y metas que me he propuesto es poner el nombre de la UNAM en el espacio. Algo que me caracteriza es la pasión con la que hago las cosas, y el honor y orgullo de pertenecer a una institución como ésta. Tengo una frase: ‘amor y respeto al pueblo que me vio nacer: México; pero honor y gloria al pueblo que me forjó: la UNAM’”, concluyó.