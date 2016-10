“Circo de los Horrores”, más allá de la locura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Disfrutar de la vida a través de la locura y con ello generar artísticamente propuestas innovadoras, es lo que busca el director y actor español Suso Silva, quien se encuentra en México para presentar su obra El Manicomio de la compañía Circo de los Horrores.

El Manicomio ya inició temporada en el Gran Teatro Molière de la Ciudad de México y, aunque cancelaron fechas en Monterrey, Nuevo León –por supuestas presiones de vecinos y grupos religiosos de la región–, el montaje continuará por ahora sólo en la capital mexicana (https://www.circodeloshorrores.com/Cabaret/es/index.asp).

En entrevista para la agencia noticiosa Apro, Silva comenta que hay “otras locuras que dañan más al mundo”, mismas que nada tienen que ver con el arte que él representa:

“No vengo aquí a meterme en camisa de once varas, pero me parece más terrible alguien como Donald Trump (candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos), quien ataca a todo lo que no sea norteamericano, pues esa locura suya es la verdaderamente peligrosa y a la que yo le temo, es gente que pretende manejar nuestras vidas y no lo hace en buena onda.”





El director aclara que los personajes que ellos encarnan son de ciencia ficción, por lo que no buscan herir susceptibilidades morales, religiosas ni políticas:

“Nosotros intentamos hacer un humor y plasmar aquí en El Manicomio una locura mucho más sana, donde las personas intentemos volvernos un poquito más alocados, que nos dejemos de rutinas, de aburrirnos y de perder el tiempo. ¡Volvámonos locos, pues! ¡Aprovechemos el tiempo que nos ha tocado vivir, seamos felices y no seamos agresivos!”

El actor, quien personifica al mítico personaje del vampiro Nosferatu (filmado por el alemán de F. W. Murneau en 1922, basado en Drácula de Bram Stocker) recalca que por ello mismo su compañía gira por el mundo sin jamás llevar un mensaje político, a pesar de las locuras reales que cometan los gobiernos:

“No tengo tendencia política, no creo en colores ni en ningún tipo de tendencia; creo en personas, creo en la gente. Hay buena gente y hay mala gente, hay buenas personas que intentan echarle la mano a su país, ayudar y entender las problemáticas, pero hay otra gente que lo que le importa es joder o sólo les interesa su propia persona. Que se dediquen a otra cosa, que dejen el mundo político.”

Suso Silva concluye que a pesar de que ha sido tachado de irreverente, sarcástico, satánico, con un humor negro y de llevar un arte macabro, es que continuará así y que él mismo no se impone ninguna clase de censura en Circo de los Horrores:

“Yo no me corto ni tengo muchos límites, me los pone el público, la prensa o la crítica, pero tampoco ustedes están en su trabajo para imponerme ningún límite, por lo cual no sé si acabaremos un día en el escenario con una gran orgía maravillosa y creativa, disfrutando todos, elenco y público, de la vida hasta el último minuto”.

Con esta nueva puesta en escena que traen a tierra azteca, El Gran Teatro Molière se convertirá en un espacio misterioso y de alto riesgo, donde conviven excéntricos, degenerados y mortales resignados, con peligrosos asesinos que esperan su fatal desenlace en la silla eléctrica, al punto de no retorno…

Más de 100 mil espectadores vieron el primer espectáculo del Circo de los Horrores en la Ciudad de México y ya son 2 millones 500 mil personas en todo el mundo que no han querido perdérselo.

Ahora regresan con dos intensas horas, en las que terribles acróbatas, insólitos malabaristas, inestables enfermeras sexys, entumecidos trapecistas, extraños monologuistas, payasos perversos, sonámbulas colgadas y equilibristas exhibicionistas llevarán al público a universos macabros de ficción.

Los espectadores se convertirán en parte de los internos del Manicomio, para disfrutar uno de los más extravagantes circos del mundo, bajo un terror psicológico y ácido que transformará al más cuerdo en un demente.

(Gran Teatro Molière, avenida Molière 328, colonia Anzures, temporada hasta el 13 de diciembre. Funciones: miércoles, 21:00 horas; jueves 20:30; viernes, 21:00; sábados 17:45 y 21:15 horas, y domingo 17:00 horas. Horario especial el martes 1 de noviembre por Día de Muertos, 20:30 horas.)

(Este texto le fue solicitado a César Muñoz Valdez para los lectores de apro y proceso.com.mx)