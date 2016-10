Indagan a técnico de Chivas por estafa a firma argentina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El entrenador de las Chivas del Guadalajara, el argentino Matías Almeyda, está bajo investigación de la justicia de su país, acusado por el presunto delito de estafa a una empresa de seguridad privada.

El propietario de la compañía, Ariel Guillermo Giovanelli, denunció al actual timonel de las Chivas, a quien responsabiliza de haber pagado con cheques sin fondos la renta correspondiente a un predio donde entrenaba el River Plate en Benavídez, cuando Almeyda dirigía al referido equipo.

De acuerdo con la querella, Almeyda y sus socios “se deslindaron de toda responsabilidad aduciendo que las facturas habían sido emitidas a nombre de aquella firma, la cual sería insolvente y no realizaría actividad alguna”.

En Guadalajara, Matías Almeyda se deslindó de la situación: “Me causa tristeza. Hace cinco años que el predio está alquilado y no sé cómo lo han manejado. Si ellos no pagaron, el dueño debe responder”.





Además, el entrenador de las Chivas del Guadalajara dijo desconocer al dueño de la empresa privada de seguridad que promovió la querella: “A esta persona nunca la he visto en mi vida. Es gente que aprovecha para ensuciar, pero esto no me distrae para nada”.

Almeyda reiteró: “Hace cinco años que no estoy en ese predio. Siempre que sale una noticia con mi apellido es más llamativa”.

Y reveló que el dinero que ha ganado en el futbol siempre lo ha invertido en su país. “Desde el 2000 que invierto en Argentina siempre he perdido dinero… no ha sido más que traerme un dolor de cabeza”, compartió.