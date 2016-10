Castigo severo a policías que se hayan coludido con el crimen: Malova

Si se encontrara que hubo omisión o colusión por parte de las autoridades locales en la emboscada donde fueron asesinados cinco militares y 10 más quedaron heridos, el delito será “severamente castigado”, aseguró el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez.

El mandatario fue entrevistado luego de que la noche de ayer elementos de la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) permaneciera más de ocho horas en las instalaciones de la Policía Ministerial estatal, en donde, según informó López Valdez, se entrevistó a los elementos que participaron en la operación de auxilio a los militares la madrugada del 30 de septiembre y también a quienes se encontraban trabajando ese día.

El gobernador de Sinaloa dijo que su gobierno está colaborando con la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) y aseguró que no existe duda alguna de que se trató de un ataque que vino desde un grupo de la delincuencia organizada.

“Estamos comprometidos en coadyuvar para que la investigación sea seria, profunda, sin distinción de ninguna naturaleza, y cuando dijimos que se investigue a todos, es que se investigue a todos, que no se deje absolutamente a nadie fuera. Por las omisiones en los protocolos, tanto de cuidar el cuadrante como de los traslados, se tendrá que llevar a cabo en la investigación y, lo vuelvo a repetir, si hay alguna autoridad que haya cometido algún delito por omisión o colusión será severamente castigado”, enfatizó.

Agregó que si hubiese necesidad de cambiar a un alto mando de las corporaciones locales, acataría la orden.

“Si hubiese necesidad de cambiar a quien se tenga que cambiar no tenemos ningún empacho en hacerlo. Hasta ahorita todas las recomendaciones que hemos recibido de autoridades hermanas o de algunas instancias como de la Marina y el Ejército, todos los cambios se han llevado a cabo”, afirmó.

López Valdez reconoció que la ciudad está divida en cuadrantes que se reparten entre las diversas corporaciones, esa noche, el lugar donde se llevó a cabo la emboscada, le correspondía a la Policía Ministerial de Sinaloa.

Sin embargo, aseguró que la policía a cargo del comandante Jesús Antonio Aguilar Íñiguez no tuvo ningún reporte que le alertara de la presencia de los vehículos que emboscaron a los militares.

“Efectivamente, donde se llevó a cabo el evento le toca a la Policía Ministerial, eso es real. La Policía Ministerial por eso fue la primera que llegó al lugar del evento y no hay absolutamente nadie que pudiese evidenciar que había decenas de vehículos prácticamente esperando para emboscar, no hay ninguna imagen, ninguna denuncia, no hay hasta ahorita que conozcamos en la investigación ningún reporte de que hubiese recibido el C4 o alguna autoridad ese riesgo, ese peligro latente y que no se hubiese actuado”, defendió.