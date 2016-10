Aprovecha el crimen recursos para seguridad, acusa el priista Ramírez Marín

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, puso en duda que el millonario recurso que se autoriza a seguridad pública esté siendo aprovechado para combatir a la delincuencia organizada, ello debido a la complicidad de autoridades con el crimen organizado.

“Es lo que dicen algunas voces en el Ejército, que éstos (los delincuentes) tuvieron la ventaja de saber a qué hora, por dónde y cómo iban pasando los militares porque controlaban el centro de inteligencia, imagínense qué delicado”, comentó Ramírez Marín cuando se refirió a la emboscada que el pasado 30 de septiembre sufrió un grupo de militares a la entrada de Mazatlán, Sinaloa.

El líder priista sostuvo: “Esta situación de Sinaloa, Nuevo León, pero otras muchas, demuestran cómo el recurso del país para seguridad es aprovechado por la delincuencia organizada, y no para beneficio de los ciudadanos”.

El operador político del PRI en San Lázaro consideró que para detener la “sospecha de complicidad”, en este periodo ordinario de sesiones quedará lista la concepción del “mando único” o “mando mixto” de las policías.

“Esta es una de las razones por las que urge definir los esquemas de seguridad y de coordinación en el país, no es posible que exista la sospecha de que fuerzas de seguridad dejaron de apoyar a otras fuerzas de seguridad, no es posible que quienes son responsables de la seguridad estatal le brinden la seguridad a esos delincuentes y no a otras fuerzas de seguridad, ya no es un tema de coordinación, es claramente un tema de infiltración, de penetración de la delincuencia organizada, y eso no se puede permitir”, advirtió.

No sólo en Sinaloa, también en Nuevo León o Michoacán se ha cuestionado el posible vínculo entre crimen organizado y policías locales:

“Es que en el fondo el mando mixto, lo urgente es esto, puede ser que todo el gasto que destinemos a la seguridad esté comprometido para que en lugar de hacernos más seguros, proteja, no a la ciudadanía, sino a la delincuencia organizada.

“Es urgente definir el tema de la coordinación y de la actuación de las policías de México, espero que el PAN, ahora que tiene gobernadores, no se empiece a sustraer, ya lo hacía en el Senado, y por ello realmente les hago un llamado a actuar con responsabilidad, con celeridad y sin renta electoral, que no traten de sacar raja”, emplazó.

Luego aseguró que el mando único o policía mixta –de esta forma le llama el PAN– es prioritario para encarar el problema de inseguridad en el país.

El riesgo de que no se apruebe esa reforma, sostuvo Ramírez Marín, “es que sigamos teniendo armas de alto poder, cámaras de seguridad, centro de inteligencia, patrullas de ultimo nivel, todo eso, pero para proteger a secuestradores, para proteger envíos de drogas, para proteger ejércitos de narcotraficantes, ese el riesgo”.

Y añadió: “Estamos en una situación crítica cuando tenemos autoridades estatales que en un momento determinado no solamente pueden ser omisas, sino participar activamente para poner una emboscada a los soldados, es sumamente grave”.

El priista confió en que ahora que el PAN cuenta con varios estados bajo su mando, no retrase la discusión y aprobación del mando único de la policía; lo importante, añadió, es que haya coordinación entre policías estatales, municipales y las fuerzas federales.

La discusión del mando único y la urgencia que ha demandado el PRI para su aprobación se dio a inicios del año cuando Gisela Mota, presidenta municipal de Temixco, Morelos, de extracción perredista, fue asesinada en su casa, ante la presencia de sus familiares y en un acto que pareció una “ejecución”.

El PAN recordó entonces que en dicha entidad, Morelos, a pesar de existir el mando único la presencia del crimen organizado y su violencia no han cejado. Lo mismo ocurre en Michoacán.

Por ello, Ramírez Marín aceptó que la discusión de implementar el mando único a nivel nacional ha sido en todo momento un asunto político

“Siempre ha sido un tema político para los partidos de oposición, y tienen que ser responsables hoy y darse cuenta de que es un asunto en el que no puede haber, no podemos hacerlo depender de la renta política que nos deje, es un asunto que tiene que ser tratado con urgencia, porque es un tema de seguridad nacional”, sostuvo el líder priista.