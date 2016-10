Hija de exgobernador golpea a turistas y empleados de hotel en Campeche (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Laura Ortiz Ávila, hija del exgobernador de Campeche, José Ortiz Ávila, acumula denuncias en redes sociales por agresiones físicas y verbales a clientes extranjeros y empleados del hotel Plaza Campeche.

Este martes fue difundido en internet un video en el que se observa a la mujer –que se identifica como hija del exmandatario estatal– cuando grita a personal de la recepción del establecimiento presuntamente porque no la atendieron primero que a los turistas que estaban a un lado de ella.

El video comienza cuando la mujer está en la zona de registro y se refiere a la persona que lo está grabando:

“Shhh a tu puta madre. Sí que se rían todo el mundo de mí, pero mañana que te acuse con el dueño vas a ver si estás muy contento pendejo, no sabes con quién te metes”.





Enseguida, con un golpe en la mesa, le ordena al personal del hotel: “¡Dame el nombre de este gato!”

La mujer le grita al personal que la registra que se apure. En el audio se escuchan voces en inglés y francés de los turistas que esperan ser registrados en el hotel.

En un segundo insulto, Ortiz Ávila lanza a los turistas que se hospedarían en el hotel de su padre: “Pinches gabachos de mierda que vienen a…”.

Sin terminar la frase, se dirige a la persona que graba el video que presuntamente es guía del grupo de turistas:

“¿Sabes qué pinche gato? Olvídate, olvídate que vuelves a traer a alguien aquí y veme muy bien, soy Laura Ortiz Ávila, hija del exgobernador José Ortiz Ávila y chingas a tu puta madre maldito, te odio, te odio”. Enseguida le da un par de golpes.

Antes de retirarse, la mujer se acerca a uno de los turistas y le dice “¡He´s so stupid… gato… a cat!”

El escándalo que protagonizó la mujer llamó la atención de un turista extranjero de avanzada edad que sacó su cámara para fotografiarla.

Con tono de burla, la mujer hace un ademán como para posar y enseguida intenta golpear al hombre. Él le detiene la mano y la agresora le revira:

“¡Chinga tu madre, you don’t heat me!”. El hombre se aleja y ella insiste: “Tu puta madre, no sé qué me dijiste”.

La agresión de Laura Ortiz Ávila no es la primera que protagoniza contra empleados. El año pasado, la hija del exgobernador también fue grabada y evidenciada en redes sociales cuando amenazó de muerte a una de sus trabajadores a quien acusó de robarle diversos objetos de valor. Desde entonces fue apodada #LadySamula.