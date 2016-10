Benjamín Serment afirma que sus padres eran “personas difíciles” pero no los mató

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Benjamín Serment, hijo de los cineastas León Serment y Adriana Rosique, negó haber participado en el asesinato de sus padres, y señaló que su novia es quien tiene relación con Sarahí Navarrete, una de las detenidas y acusada de ser una de los autores materiales del asesinato.

En una entrevista concedida a Joaquín López Dóriga desde el Reclusorio Norte y transmitida en el programa Chapultepec 18, Benjamín reconoció que tenía problemas con sus padres pero que su relación con ellos no era mala.

También te recomendamos Hijo y novia matan al cineasta León Serment y exesposa, informa la procuraduría capitalina

Dijo que durante el supuesto asalto y asesinato de sus padres él estaba encañonado y por eso no pudo ver lo que sucedía con su papá.

“Mi primera intención era salir corriendo pidiendo ayuda, pero sabía que mi padre me necesitaba ahí, necesitaba saber que estuviera vivo (…) le pregunté qué necesitaba. Me dijo que estaba muy mal, que pidiera ayuda y pues eso fue lo que hice. Pedí ayuda a quien pudiera pedir ayuda y me quedé a su lado”, relató nervioso.

Eran personas difíciles, dijo, a las que les costaba trabajo decir lo que sentían y él había empezado a tomar terapia con un siquiatra en la que empezó a entender que sus padres eran así y que todo lo hacían era por su bien.

A pregunta expresa sobre si alguna vez le dijo a sus padres que no los quería o si ellos le dijeron que no lo querían, confesó que en un momento “de explote” le dijo a sus padres que no los quería ver y que quería hacer su vida aparte.

–¿Alguna vez te enojaste tanto que dijiste los quiero matar?

–No. Nunca– contestó escueto y dijo que lo más que llegó a pensar fue desparecer, hacer su vida y no volver a tener contacto con ellos.

Al inicio, tras el doble homicidio, las investigaciones apuntaban a la muerte del cineasta como resultado de un presunto robo y que su esposa se habría suicidado.

Sin embargo, la investigación dio un giro al señalar que el hijo del cineasta fue quien planeó el supuesto asalto y que también dejó la puerta abierta para que los homicidas pudieran pasar a asesinar a Rosique.

“Yo salí, cerré la puerta; no me aseguré de que estuviera cerrada”, dijo Benjamín cuando se le preguntó si era verdad que había dejado la puerta abierta de la casa de su madre para que los homicidas pudieran pasar y simular que se había suicidado colgándose. Según sus declaraciones, su error fue no cerrar la doble chapa de seguridad, como siempre lo hacía.

Serment también aceptó que conoció a los homicidas de sus padres en una fiesta, pero aseguró que no volvió a relacionarse con ellos a partir de entonces y reiteró que no fue el autor intelectual en el homicidio de sus padres.

Sobre las declaraciones de Alejandro Domínguez, uno de los presuntos autores materiales de los cineastas, quien afirmó que Benjamín les prometió un pago de 100 mil pesos por asesinar a sus padres, el joven se limitó a decir que no podía responder por declaraciones de otras personas y que no tenía trato cercano con ellos.

Benjamín, su novia, Alejandro Domínguez y Sarahí Navarrete, estos dos últimos los presuntos autores materiales del asesinato, serán procesados por un juez por el delito de homicidio en pandilla.

La entrevista completa puede consultarse en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=fs8-5KUvVKk