Denuncia carencias legales y crímenes de odio comunidad LGBTTTI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Académicos y activistas de la Red de Juventudes Trans México denunciaron las carencias legales a las que se enfrenta la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) en el país, así como la cantidad de crímenes de odio que se comenten en su contra.

Al participar en el Primer Coloquio Internacional PISoR. Indignación, resistencias y universalidad: diálogo sobre la incidencia social del conocimiento, organizado por la Universidad Iberoamericana (UI), la doctora Citlalin Ulloa Pizarro aseguró que el Estado mexicano no garantiza los derechos humanos de la comunidad al impedir la libre autodeterminación de las personas. También lamentó la discriminación y rechazo social hacia ellos.

La también académica en el área de Ciencias Políticas y Sociales de la UI subrayó que México está en el segundo lugar en América en crímenes de odio hacia este grupo.

La aseveración corresponde con las cifras que reportó, meses atrás, la organización Trasgender Europe, misma que contabiliza los casos de violencia hacia esta población en cinco continentes. Según el organismo, en México, se cometieron 247 asesinatos, entre el 2008 y abril del 2016.

Por otra parte, la fundadora y coordinadora de la Red de Juventudes Trans México, Jessica Durán, explicó que en el país diversas formas de agresión hacia este conjunto social no han sido tipificadas a nivel estatal y federal, por lo que la violencia hacia ellos queda impune. Además, Durán subrayó que el grupo no cuenta con mecanismos de acceso a la justicia, que carecen de un protocolo de atención especializada, así como de una falta de sensibilidad del resto de la población.