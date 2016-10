Abren debate sobre #LadySamula y la propuesta de Preciado sobre portación de armas

CAMPECHE, Camp. (apro).- Cuatro videos donde se exhibe la agresividad y prepotencia de Laura Ortiz Ibarra, llamada #LadySamula e hija del exgobernador José Ortiz Ávila, abrieron un debate en redes sociales sobre la propuesta del senador panista José Luis Preciado para autorizar la portación de armas a civiles.

Luego de que empezó a difundirse el primero de los videos de la mujer, el periodista Miguel Villarino Arnábar, autor del blog Bestiómetro, lanzó desde su cuenta de Facebook un cuestionamiento sobre la controversial idea del legislador:

“Ahora que un diputado panista quiere que los mexicanos portemos armas, imaginemos qué haría esta lady con una (si necesitan resumen, va: “no sabes con quien te estás metiendo, pendejo”. ¡Pum¡)”.

En redes sociales, la hija del general Ortiz Ávila –quien gobernó la entidad de 1961 a 1967– fue exhibida después de protagonizar varios escándalos en un hotel de la ciudad, donde humilló a los trabajadores llamándoles “gatos”, y agredió físicamente a turistas alemanes que se hospedaban en ese lugar.

El periódico Tribuna, propiedad de la familia Arceo, también dueña del hotel donde ocurrió el incidente, informó que demandará a Ortiz Ibarra por los daños materiales que causó en el establecimiento.

El primero de los videos, de una “saga” de cuatro, muestra a la mujer insultando al personal de la recepción del hotel Plaza Campeche, y después arremete contra los turistas que intentaron hacerla entrar en cordura.

“¡Shhhh! ¡Que le haga shhhh a tu puta madre! Sí, que se ría todo el mundo de mí, pero mañana que te acuse con el dueño vamos a ver si estás muy contentito pendejo. Dame el nombre de este gato, pero ya, anota, pus órale”, dice a un empleado, al tiempo que le truena los dedos.

“Apúrate por favor, digo por favor, por favor… Chingado, ya lo sé que lo vas a apuntar, pero ya, apúntalo. Sí, hace diez minutos… ¿Ustedes creen que uno es una pendeja o qué?”, grita furibunda.

Y enseguida se lanza contra un grupo de alemanes que realizaban sus trámites de recepción a su lado. “Pinches gabachos de mierda que vienen a…”, y en ese momento corta de súbito su ira, para irse ahora contra el guía de los visitantes, a quien además de insultar y amenazar, lo golpea.

“¿Qué se cree este gato? ¿Sabes qué, pinche gato?, olvídate, olvídate que vuelves a traer a alguien aquí, y veme muy bien: soy Laura Ortiz, hija del exgobernador José Ortiz Ávila y chingas a tu puta madre. Maldito, te odio, te odio. He’s so estupid, gato, a cat”.

La mujer se retira, pero a su paso ordena a otro empleado que cargue sus cosas y se va vociferando. A su salida golpea a otro turista que iba entrando: “¡Ah sí, mira puto!”, le dice, pero éste detiene el manotazo y le contesta: “puta”, mientras otros de los visitantes añaden: “urban”.

Ella sigue: “Es mi country, urban tu puta madre, no sé qué me dijiste, pero urban tu madre”.

El incidente ocurrió el pasado domingo 9. Al día siguiente la mujer regresa al hotel, aún más agresiva. En ese segundo video se observa cuando rompe objetos en la recepción del hotel, por lo que una de las empleadas pide a uno de sus compañeros que llamen a la policía.

“Tócame, tócame, mira cómo estoy, mira cómo me hicieron ayer. Llama a la policía, pero ahorita, llama a la policía, quiero a la policía, pero ahorita, pero ahorita. Ahora quiero a la policía. Éste está diciendo que va a traer a la policía”, grita fuera de control.

“Tráela, tráela, ahora que la traiga!”, reta, y la emprende contra otro de los empleados, a quien insulta, amenaza y reclama, al parecer, por el video que circuló el día anterior y en el que supuestamente a ella la golpearon:

“¡Te callas! gato, gato, naco, naco. Está editado. ¿Dónde está donde me pegaron? ¡Ah!, tú no sabes, pues yo sí, porque eso es de ayer y esto también, y voy a derechos humanos y soy amiga de los Arceo y tú eres un gato, que de gato no vas a pasar en tu puta vida, porque tienes cara de gato”.

Insiste: “Eres un gato. Y síganme tomando fotos. Tú me estabas tomando fotos y esa marrana también. Síganme tomando fotos. Te voy a pedir otro favor yo: te callas el hocico gata, porque aquí ustedes son unos gatos, yo sí soy dueña de un hotel y ustedes no tienen mierda en el culo”.

Se retira amenazando: “Ahorita voy a derechos humanos… A ti gato… ¿Cómo se llama este gato?”.

El tercero de los videos la capta cuando se retiraba del hotel, ya a bordo de su camioneta: “Hola, ¿cómo están aquí? ¿Mamándole los huevos a los Arceo? ¿Qué no tienen otra cosa que hacer? ¡Váyanse huevones a trabajar! ¿Qué hacen aquí vigilando a una dama? ¿Por qué no van a filmar a su chingada madre?

El último de los videos que se difundió data del 13 de enero de 2015, y muestra a Laura Ortiz Ibarra en el momento en que insulta y agrede físicamente a una mujer, quien es protegida por un hombre en una humilde vivienda del barrio de Samulá, en presencia de un policía. Ortiz dice que la otra persona la agredió a ella y le rompió la cabeza.