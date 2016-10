Kuri amaga de nuevo con sacar de Veracruz a Tiburones

XALAPA, Ver. (apro).- El diputado federal priista y dueño los Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Kuri Grajales, amagó con llevarse al equipo profesional de futbol profesional a otra entidad si la afición así lo desea.

Por tercera ocasión en lo que va del año, el diputado federal dijo que el equipo es suyo y puede enviar un oficio a la Federación Mexicana de Futbol y llevarse al equipo una vez que concluya el actual Torneo de Apertura 2016.

Kuri no quiso hablar sobre el reciente ofrecimiento del gobernador Javier Duarte quien propuso -vía Congreso Local- dar como dación de pago el estacionamiento del estadio Luis “Pirata” de la Fuente y el Centro de Alto Rendimiento, por deudas del gobierno pendientes con el empresario priista.

Apenas en mayo pasado, el mismo Fidel Kuri advirtió que si el candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Yunes Landa, no ganaba las próximas elecciones, ese equipo se mudaría a otra entidad federativa gobernada por el tricolor.







“Si no gana Héctor Yunes, hay riesgo de que el equipo se vaya de Veracruz, no tengo estrategia, simplemente, o gana Héctor Yunes o el Tiburón tiene riesgo de que se vaya”, dijo el legislador en un restaurante de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.Kuri Grajales, diputado federal por segunda ocasión, fue beneficiado con el comodato-cesión del club en el actual gobierno del priista Javier Duarte, luego de que el anterior dueño de los albinegros de Orizaba y la Secretaría de Finanzas y Planeación de Javier Duarte jamás trasparentaron cómo fue cedido el equipo a la iniciativa privada.Sólo se logró saber que el estadio Luis “Pirata” de la Fuente es propiedad del Instituto de Pensiones del Estado y actualmente es prestado a la promotora deportiva que administra el club Tiburones Rojos.Anteriormente, con su círculo de amigos políticos ya había lanzado la misma advertencia, por la baja entrada en los encuentros de la Liga MX, pero también porque el gobierno de Duarte no le había cumplido con la remodelación pendiente del estadio.