Truquearon el video para hacerme parecer ebrio: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre risas, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se burló de los comentarios difundidos en medios de comunicación sobre su supuesto estado de ebriedad en el Festival Cervantino, en Guanajuato capital, el fin de semana pasado.

“Aunque luego de una entrevista en Guanajuato y, pues que ya ven que yo no hablo de corrido, hablo lento, pues truquearon una entrevista que me hizo un joven preguntándome sobre Cervantes y El Quijote, que es una obra extraordinaria de la literatura de la Lengua Española. Que, por cierto, quienes no han leído El Quijote hablan de aquello de que ‘si los perros ladran es porque vamos caminando, Sancho, y eso no está en El Quijote, pero bueno”, recordó.

El excandidato presidencial culpó a los priistas y panistas de haber hecho este montaje. “Con sus acólitos y la verdad se pasan porque ya hasta tienen sus robots. Así como hay peñabots, hay calderonbots, hay panuchosbots. Bueno, le bajaron el volumen a la entrevista”, aseguró y, entre risas, moviendo las manos y entrecerrando los ojos resaltó: “y hablo más lento que de costumbre y le pusieron que estaba yo en estado inconveniente”.

Destacó que un periódico “con buenas intenciones” publicó que “ya empezó la guerra sucia”. Para el tabasqueño esto no es cierto, “desde hace mucho tiempo que empezó, pero estamos preparados para enfrentar la guerra sucia. Siempre hemos salido ilesos de la calumnia, porque tenemos principios, tenemos convicciones y como lo mencioné cuando di a conocer la demanda a The Wall Street Journal, lo que estimo más en mi vida es la honestidad”, añadió.

Maicearán al Instituto Anticorrupción

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, de seis minutos con 30 segundos, el exjefe de gobierno de la ciudad, rodeado de libros, vestido con una camisa roja y blanca a cuadros, comenzó su discurso hablando de su visita a Guanajuato donde se dio a conocer que se integrará el Instituto Anticorrupción, y quienes propusieron la 3de3 serán funcionarios de este organismo que costará 150 millones de pesos.

“O sea que van a maicear bien a los del Instituto, el hijo chiquito del Instituto de la Transparencia que ya tiene un presupuesto de mil millones de pesos. Ya ganan muy bien y por ahí va el Instituto de la Anticorrupción”, indicó. Calificó al hecho como una “simulación”.

Con esto, dijo, tratan de engañar a los mexicanos con la idea de que habrá transparencia ante tanta corrupción gubernamental. No obstante, destacó que la corrupción no se podrá terminar hasta que no cambie el régimen de gobierno, como lo propone Morena.

“No hay que seguir con este juego perverso de simular”, indicó. Resaltó que la panista Josefina Vázquez Mota, excandidata presidencial de 2012, recibe dinero para sus fundaciones; 900 millones de pesos, pero la noticia “pasó de noche”, es decir, no tuvo mucha difusión en medios de comunicación.